Home Notizie Che fine ha fatto Alexia di Summer Is Crazy e Uh la la la? Oggi, la nuova vita

Che fine ha fatto Alexia di Summer Is Crazy e Uh la la la? Oggi, la nuova vita

Alexia, icona della musica italiana, oggi ha intrapreso una strada professionale diversa. Cosa fa la cantante di Summer Is Crazy e Uh la la?

di Barbara Di Castro
Che fine ha fatto Alexia di Summer Is Crazy e Uh la la la? Oggi, la nuova vita
17 Agosto 2025 15:00

Tra la metà degli anni ’90 e i primi del 2000, Alexia ha conquistato il podio delle hit grazie a brani che oggi sono considerati degli evergreen. Vivace, energica, sorridente con una mise scenica che travolgeva il pubblico, Alexia è diventata una star della musica italiana e nel giro di poco tempo ha venduto oltre 5 milioni di dischi. Oltre al mercato italiano è riuscita ad ottenere l’attenzione anche di quello estero. Voce possente e diretta, Alexia è passata dal pop alla dance, e non ha mancato di appassionarsi alla musica leggera: nel 2003 ha partecipato a Sanremo con il brano Per dire no, che l’ha portata direttamente sul podio.

All’apice della sua carriera ha fatto un passo indietro. Nonostante brani come Summer Is Crazy e Uh la la la fossero tra i più trasmessi dalle radio e ballati nei locali, la carriera di Alexia ha subito uno stop inatteso. Ad un certo punto ha capito che il mondo della musica stava cambiando e ha preferito non farsi travolgere da un contesto artistico a cui sentiva di non appartenere: “Ad un certo punto c’è stato il boom di gruppi come gli Aqua, le Spice Girls, e da parte del mio entourage c’era la tendenza a portarmi verso quel mondo lì. Io invece stavo crescendo e ho detto no. Ho fatto un passo indietro e ho deciso di provare con la musica italiana, anche perché essendo italiana una puntatina al Festival di Sanremo me la dovevo”.

Cantare in italiano l’ha appassionata particolarmente e anche il successo di Sanremo la travolta in modo totalitario. Alexia ha rivelato che dopo il Festival ha vissuto un momento di stasi, doveva capire di che cosa aveva bisogno: “Ad un certo punto sono implosa. Ho avuto una crisi profonda, volevo prendermi una pausa da Alexia, quindi i consigli suonavano quasi come minacce. Sono un po’ sparita, ho capito che avevo bisogno di tutt’altro per rimettermi in carreggiata, per sentire che vivevo e che avevo un’anima al di là del palcoscenico.”

Alexia: “Ho capito che volevo una famiglia”

Lontana dall’eco mediatico e da un successo che ad un certo punto era diventato quasi ingestibile, Alexia ha capito di che cosa aveva realmente bisogno:Volevo una famiglia, avere dei figli e mettermi alla prova in questo senso qua. Capire cosa andava bene di me e cosa no. E devo dire che quando metti su famiglia le tue lacune vengono fuori immediatamente e non puoi fare altro che correre ai ripari per stare sul pezzo”.

alexia cosa fa oggi
Alexia che fine ha fatto- foto ig@alexiasocial- soundsblog.it

La cantante non ha nascosto che stare lontano dal palco ha avuto un suo effetto collaterale, ma oggi sa di aver fatto la scelta giusta: ha una famiglia bellissima, tanta serenità, ma soprattutto una stabilità psicologica: “Oggi so di poter fare uno split tra personaggio e persona. Vivo bene quando sono nei panni dell’artista e vivo la mia vita lontana dal palco”.

Alexia, che persona è oggi: “Mi sento molto responsabile”

Mi sento una persona molto responsabile, della mia vita e della mia famiglia. Capace di organizzarsi e organizzare. Cosa che prima non riuscivo a fare, sempre in balìa delle telefonate, in attesa di questo telefono che squillava. Adesso squilla anche troppo.” Ha dichiarato la cantante, che oggi ha raggiunto una maturità personale e anche artistica.

E’ tornata ad esibirsi e a cantare, ma in un modo più selettivo. Recentemente ha anche pubblicato una disco dedicato alle canzoni di Natale, un lavoro a cui tiene particolarmente. Inoltre ha tentato di partecipare all’ultime edizioni di Sanremo, ma per non è stata selezionata. Un esclusione che non le pesa particolarmente: “Sono uscita tra i grandi esclusi, dovrebbe essere una delusione forse, invece per me è un onore. Sono in ottima compagnia”.

Notizie

Altri articoli su Notizie