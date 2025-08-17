Che fine ha fatto Alexia di Summer Is Crazy e Uh la la la? Oggi, la nuova vita

Tra la metà degli anni ’90 e i primi del 2000, Alexia ha conquistato il podio delle hit grazie a brani che oggi sono considerati degli evergreen. Vivace, energica, sorridente con una mise scenica che travolgeva il pubblico, Alexia è diventata una star della musica italiana e nel giro di poco tempo ha venduto oltre 5 milioni di dischi. Oltre al mercato italiano è riuscita ad ottenere l’attenzione anche di quello estero. Voce possente e diretta, Alexia è passata dal pop alla dance, e non ha mancato di appassionarsi alla musica leggera: nel 2003 ha partecipato a Sanremo con il brano Per dire no, che l’ha portata direttamente sul podio.

All’apice della sua carriera ha fatto un passo indietro. Nonostante brani come Summer Is Crazy e Uh la la la fossero tra i più trasmessi dalle radio e ballati nei locali, la carriera di Alexia ha subito uno stop inatteso. Ad un certo punto ha capito che il mondo della musica stava cambiando e ha preferito non farsi travolgere da un contesto artistico a cui sentiva di non appartenere: “Ad un certo punto c’è stato il boom di gruppi come gli Aqua, le Spice Girls, e da parte del mio entourage c’era la tendenza a portarmi verso quel mondo lì. Io invece stavo crescendo e ho detto no. Ho fatto un passo indietro e ho deciso di provare con la musica italiana, anche perché essendo italiana una puntatina al Festival di Sanremo me la dovevo”.

Cantare in italiano l’ha appassionata particolarmente e anche il successo di Sanremo la travolta in modo totalitario. Alexia ha rivelato che dopo il Festival ha vissuto un momento di stasi, doveva capire di che cosa aveva bisogno: “Ad un certo punto sono implosa. Ho avuto una crisi profonda, volevo prendermi una pausa da Alexia, quindi i consigli suonavano quasi come minacce. Sono un po’ sparita, ho capito che avevo bisogno di tutt’altro per rimettermi in carreggiata, per sentire che vivevo e che avevo un’anima al di là del palcoscenico.”

Alexia: “Ho capito che volevo una famiglia”

Lontana dall’eco mediatico e da un successo che ad un certo punto era diventato quasi ingestibile, Alexia ha capito di che cosa aveva realmente bisogno: “Volevo una famiglia, avere dei figli e mettermi alla prova in questo senso qua. Capire cosa andava bene di me e cosa no. E devo dire che quando metti su famiglia le tue lacune vengono fuori immediatamente e non puoi fare altro che correre ai ripari per stare sul pezzo”.

La cantante non ha nascosto che stare lontano dal palco ha avuto un suo effetto collaterale, ma oggi sa di aver fatto la scelta giusta: ha una famiglia bellissima, tanta serenità, ma soprattutto una stabilità psicologica: “Oggi so di poter fare uno split tra personaggio e persona. Vivo bene quando sono nei panni dell’artista e vivo la mia vita lontana dal palco”.

Alexia, che persona è oggi: “Mi sento molto responsabile”

“Mi sento una persona molto responsabile, della mia vita e della mia famiglia. Capace di organizzarsi e organizzare. Cosa che prima non riuscivo a fare, sempre in balìa delle telefonate, in attesa di questo telefono che squillava. Adesso squilla anche troppo.” Ha dichiarato la cantante, che oggi ha raggiunto una maturità personale e anche artistica.

E’ tornata ad esibirsi e a cantare, ma in un modo più selettivo. Recentemente ha anche pubblicato una disco dedicato alle canzoni di Natale, un lavoro a cui tiene particolarmente. Inoltre ha tentato di partecipare all’ultime edizioni di Sanremo, ma per non è stata selezionata. Un esclusione che non le pesa particolarmente: “Sono uscita tra i grandi esclusi, dovrebbe essere una delusione forse, invece per me è un onore. Sono in ottima compagnia”.