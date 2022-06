Charli XCX si esibirà questa sera, 4 giugno 2022, al Fabrique di Milano, con la tappa italiana del suo CRASH The Live tour.

La fama della cantante è esplosa dopo la sua collaborazione per il brano I Love It, delle Icona Pop. Successivamente, oltre al lato autoriale, è diventata celebre grazie a canzoni come Fancy (insieme ad Iggy Azalea) e Boom Clap, colonna sonora del film di successo, Colpa delle stelle. Nella corso della sua carriera, Charli XCX ha rilasciato 5 album in studio, un mixtape. Ha scritto pezzi per Selena Gomez, Camila Cabello e Shawn Mendes.

Crash è il suo ultimo disco, pubblicato a marzo 2022 e ultimo progetto con la Atlantic Records. E’ arrivato al primo posto nelle classifiche del Regno Unito, Irlanda e Australia. Anche in America è riuscita ad entrare nella top ten della Billboard 200, risultato conquistato proprio grazie a questo progetto. In Italia, invece, non è andato oltre la 95esima posizione della chart Fimi. Tra i brani estratti ricordiamo Good ones, New shapes, Beg for you e Baby.

Durante la lavorazione dell’album, Charli XCX ha rivelato di essersi ispirata a Janet Jackson e di aver scelto un sound diverso, molto più pop e dance, rispetto ai suoi precedenti lavori. Una scelta che ha pagato visto il consenso da buona parte della critica e le vendite che non hanno deluso le aspettative alla vigilia.

Charli XCX a Milano, Fabrique, biglietti

Il concerto al Fabrique inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- al prezzo di 34,50 euro.

Charli XCX a Milano, Fabrique, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta con le canzoni che Charli XCX eseguirà sul palco del Fabrique di Milano:

Introduction

Lightning

Gone

Move Me

Constant Repeat

Baby

Yuck

Every Rule

Party 4 U

Used to Know Me

1999

Beg for You

Crash

Boom Clap

Boys

New Shapes

Twice

Vroom Vroom

Visions

Unlock It

Good Ones