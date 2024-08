Il successo e la (ri)nascita del fenomeno Chappell Roan. Il vero nome, età, curiosità e il boom di ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’

Chappell Roan, chi è la cantautrice americana: da ‘Pink Pony Club’ a ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’

A star is born. Si potrebbe usare questo celebre titolo per sottolineare l’evidente ascesa di Chappell Roan. L’artista pop, oggi 26enne, ha firmato il suo primo contratto discografico con l’Atlantic Records quando aveva solamente 17 anni e da allora ha pubblicato diverse canzoni, ma per molto tempo nessuna di queste è riuscita ad avere il riscontro e il successo sperati. Nel settembre 2024 Roan ha pubblicato il suo primo album completo, The Rise and Fall of a Midwest Princess, ed è partita per un tour come apripista di Olivia Rodrigo. Pochi mesi fa, nel marzo 2024, la sua apparizione nella serie Tiny Desk Concert di NPR è diventata virale, facendo schizzare alle stelle il numero dei suoi ascoltatori mensili su Spotify del 500 percento. Ad aprile, ha catalizzato l’attenzione del Coachella. A giugno, è stata la storia del Governor’s Ball. È stata da Jimmy Fallon. Si è esibita al The Late Show con Stephen Colbert. Voluminosi capelli rossi, una voce potente, testi queer ed estetica drag queen esuberante: ecco gli ingredienti del successo, finalmente arrivato, per la cantante.

Chappell Roan, chi è la cantante, vero nome e origini

Kayleigh Amstutz è il vero nome di Chappell Roan. Ha vissuto in quello che a volte descrive come un parco roulotte a Willard, Missouri, popolazione di 6.000 abitanti. La sua infanzia è stata profondamente conservatrice. Andava in chiesa tre volte a settimana e le è stato insegnato che “essere gay era sbagliato e un peccato”, ha raccontato in un’intervista al The Guardian.

Ha firmato con l’Atlantic Records dopo essere stata notava grazie alle canzoni che caricava su YouTube. Volando avanti e indietro tra la casa dei suoi genitori in Missouri e gli studi di Los Angeles e New York, si è messa al lavoro. Ha pubblicato il suo primo singolo, “Good Hurt“, nell’agosto 2017, e il suo primo EP “School Nights” un mese dopo.

Il nome d’arte è nato per un omaggio a suo nonno, Dennis Chappell, e per la sua canzone preferita, “The Strawberry Roan”.

I suoi primi brani pubblicati sono cupi e malinconici sul brivido e sul dolore nell’essere innamorata del classico ‘bad boy’. Nulla di particolarmente originale o di rottura.

Fino al 2018 quando si è trasferita definitivamente a Los Angeles, riuscendo a separarsi dall’ideologia conservatrice della sua infanzia:

“Mi è stato detto che questa città è demoniaca e che i satanisti vivono qui. Ma quando sono arrivata a West Hollywood, mi si sono aperti gli occhi [sul fatto] che tutto ciò di cui avevo paura non era sempre vero, specialmente [quello che mi era stato detto] sulla comunità queer. Andare nei locali gay per la prima volta, mi ha fatto sentire spirituale”

Incontra Dan Nigro, un produttore musicale ed ex frontman indie. Da lì arriva la svolta, sia nel look che nel sound. “Pink Pony Club” è la loro prima collaborazione, uscita nell’aprile 2020. E Chappell Roan mostra i capelli sciolti e ricci, minore vulnerabilità e più aria sfacciata. La sua canzone “Pink Pony Club” parla di una donna di una piccola città che lascia la madre per diventare una spogliarellista al Pink Pony Club.

La sua etichetta discografica non approva questo cambio improvviso. Il pezzo esce in un periodo sfortunato, con l’arrivo della pandemia e tutto il mondo improvvisamente bloccato. Escono altre due tracce, sul “vecchio stile” di Chappell Roan ma poi arriva l’interruzione del rapporto con la sua etichetta discografica. I risultati sperati non sono arrivati e la collaborazione si interrompe. Nello stesso periodo, termina anche la sua lunga relazione, durata oltre 4 anno, col suo fidanzato storico.

‘La caduta e la rinascita di una principessa del Midwest’

Per lei è un momento difficile. Torna a casa, a Willard, Missouri. Vuole riprovarci ma prima ha bisogno di una pausa da tutto quanto. Poi il colpo di scena e la sorpresa inaspettata: “Pink Pony Club” stava diventando un vero e proprio successo inaspettato su TikTok e tramite passaparola. Intanto Dan Nigro aveva aiutato Olivia Rodrigo a creare e pubblicare il suo album di debutto in studio di successo, Sour.

A marzo 2022, Roan pubblica “Naked in Manhattan“, la sua prima canzone come artista indipendente, senza il supporto di un’etichetta musicale. Ha girato il video di accompagnamento con le amiche in un guardaroba dell’usato per le strade di New York City. Nel pezzo lei è innamorata di una ragazza e sogna di baciarla. Grazie a questo brano, rinasce Chappell Roan e finalmente ha una propria identità.

Il video apre la strada allo stile drag queen da “pop star del negozio dell’usato” che è diventato la sua caratteristica: capelli rossi, abiti iper-femminili con pezzi del negozio dell’usato e l’aria sfaccia e insolente da ragazza pin-up burlesque. Nel marzo 2022, è stata annunciata come apripista per Olivia Rodrigo e Fletcher. Ha continuato a pubblicare singoli indipendenti: “Karma” e “Femininomenon” ad agosto 2022 e “Casual” a ottobre. Nel febbraio 2023, ha lanciato il suo tour nazionale.

Nascono “due identità differenti” in una sola persona. Chappell era tutto ciò di cui Kayleigh si vergognava: era esuberante e gioiosa. Indossava un trucco da clown con il viso bianco perché “è così che i ragazzi di campagna chiamavano le persone gay nella mia città natale. Clown”. Gioca in modo kitsch ed è sfacciatamente sessuale in modi che Kayleigh non immagina mai di poter essere

“Ho così tante difficoltà, come Kayleigh, con il sess0. Ho difficoltà a guardare scene di sesso o a flirtare con le persone! Mi sento davvero a disagio con le cose ipersessuali. Ma come la drag queen che interpreto, Chappell, non è così: è molto sicura di sé e a suo agio nel cantare di queste cose”

Nel marzo 2023, Roan ha annunciato di aver firmato con la nuova etichetta di Nigro, Amusement Records. Ora è una drag queen pop star e la sua musica inizia ad avere il riscontro sperato. L’energia dell’album di debutto, The Rise and Fall of a Midwest Princess, deriva dalla gioia palpabile di trovare se stessi e rifiutare vecchie convinzioni.

Trucco bianco, abiti sgargianti e capigliatura voluminosa e rossa, ora Chappell Roan è (ri)nata per davvero:

“L’intero progetto è per onorare la mia me stessa di 10 anni. La mia intera persona è solo me che cerco di onorare quella versione di me stessa che non mi è mai stato permesso di essere”