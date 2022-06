Cesare Cremonini si esibirà questa sera, 15 giugno 2022, a Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la nuova data del suo tour, rimandato da mesi a causa della pandemia legata al Covid-19. Per il cantautore, il trionfo negli Stadi dopo la pubblicazione del suo ultimo disco di inediti, “La ragazza del futuro”. Ecco tutte le informazioni sui biglietti e sul concerto, anticipazioni scaletta e tutto quello che c’è da sapere.

Cesare Cremonini a Torino, concerto 15 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la zona Prato, al concerto di Cesare Cremonini, a Torino. Il prezzo è di 51,75 euro. Clicca qui per tutte le info e per acquistarli.

Come arrivare allo Stadio Olimpico Grande Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, Linee 4, 10, 14, 17, 63

In treno

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10

Cesare Cremonini a Torino, concerto 15 giugno 2022, scaletta

Ecco, a seguire, la scaletta con le canzoni eseguite da Cesare Cremonini durante il suo tour negli Stadi.

Il concerto inizierà alle 21.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)