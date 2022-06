Cesare Cremonini si esibirà questa sera, 18 giugno 2022, allo Stadio Euganeo a Padova, con il suo tour negli Stadi. Dopo l’esordio a Lignano, per il cantautore sono arrivate le date di Milano e di Torino, per un tour che sta riscuotendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Dopo mesi e mesi di rinvii legati alla pandemia da Covid-19, finalmente il ritorno dei live.

Cesare Cremonini, Padova, 18 giugno 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per la tappa di Ceare Cremonini a Padova, allo Stadio Euganeo. Il concerto è sold out.

Cesare Cremonini, Padova, 18 giugno 2022, Come arrivare allo Stadio Euganeo

Ecco come arrivare allo Stadio Euganeo di Padova. Se dovete usare i mezzi, ecco le opzioni:

In treno/autobus

Stazione Ferroviaria Padova Centrale e prendere l’autobus linea LS (Stazione FS – Piazza Garibaldi – Tangenziale Ovest – Stadio).

Se, invece, arrivare con l’auto:

Dall’autostrada A4:

Uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli “Stadio”.

Per chi proviene da Bologna:

Uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto)

Per chi viene dalla Tangenziale Ovest:

Prendere l’uscita “Stadio”

Cesare Cremonini, Padova, 18 giugno 2022, Scaletta

Il concerto di Cesare Cremonini dovrebbe iniziare alle 21. Ecco, a seguire, la scaletta del live che, oltre ai pezzi più recenti come “La ragazza del futuro” e “Colibrì”, presenta dal vivo brani come “Vieni a vedere perché”, “Logico #1” e pezzi dei Lunapop come “Qualcosa di grande” e “Un giorno migliore”. Proprio quest’ultima è la canzone scelta per chiudere il concerto negli Stadi.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)