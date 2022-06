Cesare Cremonini si esibirà questa sera, 13 giugno 2022, allo Stadio San Siro, a Milano. Dopo la data zero del 9 giugno a Lignano Sabbiadoro, per il cantautore bolognese è arrivato il grande giorno, con l’atteso concerto negli Stadi, frutto di fatiche, attenzioni e cure nei dettagli, a partire dalla scaletta. A seguire, tutte le anticipazioni e informazioni utili sul live di lunedì 13 giugno a San Siro. Ecco il video appena caricato, proprio dallo Stadio Meazza…

Cesare Cremonini, Milano, San Siro, biglietti concerto

Il concerto a San Siro di Cesare Cremonini è sold out. Erano disponibili posti e biglietti con prezzi che variavano da 34.50 fino ai 69 euro del 1 Settore Numerato.

Cesare Cremonini, Milano, San Siro, come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Cesare Cremonini, Milano, San Siro, come tornare

E’ il sito ATM che sottolinea come, in occasione del concerto di Cesare Cremonini, le metropolitane effettueranno un servizio più lungo:

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Chiudono invece al solito orario:

le linee M2 e M3

le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho

Ci saranno anche i bus notturni:

Se viaggiate su M1 scendete a…

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a…

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Cesare Cremonini, Milano, San Siro, Scaletta concerto

Ecco le canzoni che Cesare Cremonini interpreterà durante il concerto a San Siro, Milano (la stessa di Lignano Sabbiadoro del 9 giugno scorso):

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore