Cesare Cremonini si esibirà in concerto stasera, 14 novembre 2022, al Forum di Assago, a Milano, con una nuova tappa del suo tour. Continua il successo dei live del cantautore che, dopo l’esperienza negli Stadi quest’estate, riporta la scaletta nei palazzetti, con sold out e grande affluenza di pubblico. A seguire potete trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulle canzoni in programma.

Cesare Cremonini, Milano, 14 novembre 2022, Biglietti

Il concerto di Cesare Cremonini, lunedì 14 novembre 2022, al Forum di Assago è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live del cantautore.

Cesare Cremonini, Milano, 14 novembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 20.45 e, qui sotto, potete trovare la scaletta completa delle canzoni, in ordine di esecuzione.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)

Forum di Assago, Milano, ecco come arrivare con i mezzi e in auto

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.