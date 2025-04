Cesare Cremonini inarrestabile: è lui il re degli stadi, le date sold out

300 mila biglietti venduti in poche ore dalla messa in vendita, una canzone che appena approdata nelle radio ha incantato milioni di ascoltatori, con un sound fresco, magico e ricco di poesia, di cui poi non se ne riesce più fare a meno. “Ora che non ho più te” è l’apripista di una nuova fase della straordinaria e lunga carriera di Cesare Cremonini, iniziata 26 anni fa “in vespa sulle colline bolognesi” con i Luna Pop.

Dopo due anni dall’ultimo album “La ragazza del Futuro” Cesare Cremonini è tornato. E’ tornato da un viaggio fatto nei posti più vasti e selvaggi dell’ America, è tornato da un viaggio, sicuramente fatto anche dentro se stesso. In collaborazione con Tropico ha creato questo brano che il cantautore definisce reale, una svolta nella sua produzione musicale, ma anche nella sua vita. E si sente.

Cremonini ha racchiuso il passato, un amore finito, ma anche il futuro in questa canzone, già iconica, nata da un momento di inquietudine e di insonnia. “Ora che non ho più te” segna l’inizio di un ampio progetto musicale che sarà svelato canzone dopo canzone , perchè la sua volontà è quella di raccontare, si, ma senza filtri, invitando a cantare, vivere intensamente, a ballare, con i piedi ben saldati a terra.

I prossimi concerti di Cesare Cremonini

Il tour di Cesare Cremonini, “Live 2025″ è attesissimo e 300 mila biglietti sono già stati consegnati ai rispettivi proprietari, che non vedono l’ora di vivere l’evento. Ovviamente è già “tutto esaurito” in tantissime città come Napoli, Bologna, Messina e una delle date di Milano. Anche il videoclip del brano che ha riportato Cremonini al suo pubblico sta dominando su Youtube

“Il linguaggio dei videoclip per alcuni è una grande possibilità comunicativa, altri lo considerano desueto per via dell’ascolto streaming. “ Ha confessato Cremonini pubblicando il backstage del video sul suo profilo Instagram: La realtà è che noi siamo qui per creare opere indefinite, che lascino alle persone la possibilità di completarle con il proprio vissuto, tornando a sognare.

E anche San Luca, in collaborazione con Luca Carboni, la seconda canzone uscita di questo straordinario album, Alaska Baby, è un tuffo al cuore. Cremonini la descrive come una preghiera, un pò religiosa, un pò laica: “Avevo tra le mani da un po’ di tempo ‘San Luca’, una canzone che parla di un aspetto molto intimo della mia città. Ne ero orgoglioso, ma allo stesso tempo non capivo quale fosse il suo vero ruolo all’interno di un album che si stava per chiamare ‘Alaska baby’. Soprattutto, avevo la sensazione che fosse molto commovente per me e i bolognesi, ma ha un’anima popolare. L’ho tenuta in un cassetto per un po’.” Ha raccontato a Radio Deejay.

25 anni fa “50 Special” raggiungeva il primo posto in classifica, diventando la colonna sonora dell’estate dei giovani che si affacciavano al nuovo Millennio. Il cantautore ha ammesso che per lui ogni successo ha la stessa emozione del primo come se fosse la prima volta.

Il tour “Cremonini Live25” passerà per molte città italiane. Ecco le date:

8 giugno Lignano, 15 giugno (sold-out) e 16 giugno Milano, 19 giugno (sold-out) e 20 giugno (sold-out) Bologna, 24 giugno Napoli (sold-out), 28 giugno Messina (sold-out), 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 e 18 luglio Roma.