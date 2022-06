Nuova tappa negli Stadi per Cesare Cremonini che, mercoledì 22 giugno 2022, si esibirà allo Stadio Artemio Franchi, a Firenze. A seguire, potete leggere tutte le informazioni sul concerto del cantautore bolognese, dalle info biglietti alla scaletta dei live.

Cesare Cremonini, Firenze, 22 giugno 2022, Biglietti

Ci sono ancora biglietti disponibili, dal prato a 51,75 euro fino al settore numerato a 57.70. Clicca qui per le informazioni e per acquistare i biglietti.

Cesare Cremonini, Firenze, 22 giugno 2022, Stadio Artemio Franchi, Come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco come arrivare allo Stadio comunale Artemio Franchi a Firenze:

Con autobus: Dal centro di Firenze (stazione Santa Maria Novella o Piazza San Marco) – Linee 7, 17 o 20 (nei giorni delle gare sono attivate corse supplementari)

In treno: La fermata più vicina è quella di Firenze Campo di Marte (400 metri dallo stadio): all’uscita della stazione percorrere Largo Gennarelli fino al semaforo. Per chi arriva alla fermata di Firenze Santa Maria Novella, prendere un treno che si dirige verso la stazione Campo di Marte.

In auto: Per chi percorre l’autostrada A1 Milano-Napoli, uscire all’uscita Firenze Sud. Percorrere l’intero viadotto di Varlungo Marco Polo, quindi seguire le indicazioni “STADIO” presenti agli incroci. Distanza dall’uscita dell’autostrada: 4.6 km.

Le persone diversamente abili avranno accesso dal varco P2 e P18 (lato Tribuna) e P11(lato Maratona).

Come riportato poi da Firenze Today, ecco le informazioni su come tornare:

Al termine del concerto di mercoledì 22 giugno, dunque, partiranno dalla stazione di Firenze Campo Marte i treni diretti a:

Siena alle 0.38

Arezzo alle 0.40

Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.47

Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.55

Prato Centrale e Pistoia alle 1.00

Saranno effettuate anche due corse di treni supplementari in partenza da Firenze Campo Marte alle 0.22 e 1.04 per Firenze Santa Maria Novella.

Cesare Cremonini, Firenze, 22 giugno 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto che inizierà alle 21.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)