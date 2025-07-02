Cesare Cremonini e la frecciata alla sua ex Martina: cosa ha detto sul palco durante il concerto

Una frecciata, velata, ma neppure troppo. Sicuramente una battuta che scatena la reazione e l’ilarità, non solo sul palco, ma anche tra le migliaia di persone accorse a uno degli ultimi concerti di Cesare Cremonini, che ha infiammato lo stadio Franco Scoglio di Messina. Il cantautore bolognese è ritornato sulle rivelazioni fatte, in un libro, dalla sua ex fidanzata. E ha risposto così…

Alcuni mesi fa, infatti, Martina Maggiore, 28 anni, originaria di Riccione, scelse di raccontare senza filtri la sua relazione con Cesare Cremonini, durata dal 2018 al 2023, nel libro autobiografico Ma che stupida ragazza (Mursia). Un racconto intimo e doloroso, in cui emergono le luci di un amore da favola e le ombre di tradimenti emotivi che hanno segnato il suo percorso di crescita personale.

La loro storia aveva avuto inizio in modo quasi casuale, in una palestra di Bologna, dove i due si sono incrociati tra attrezzi e pesi. Da lì è nato un primo contatto su Instagram, che ha portato al loro primo appuntamento in una pizzeria a Casalecchio di Reno. I primi anni sono stati caratterizzati da momenti felici, viaggi importanti e un’affinità che sembrava indissolubile.

Martina ricorda con affetto i viaggi condivisi, da Cortina a New York, fino alle Maldive, accompagnando Cesare nei suoi tour come protagonista. Un legame che Cremonini ha celebrato anche musicalmente, dedicandole la canzone “Giovane stupida”, ispirata proprio alla loro relazione e al forte sentimento che li legava.

Dopo circa tre anni, però, l’idillio ha cominciato a incrinarsi. Martina ha scoperto in modo doloroso che Cesare intratteneva conversazioni via chat con altre donne. Un episodio che ha colpito profondamente la giovane: mentre si trovava a casa, ha notato il computer di Cremonini con le notifiche di WhatsApp, scoprendo messaggi e dialoghi che non lasciavano spazio a dubbi.

Cesare Cremonini risponde dopo mesi

Nonostante la delusione, Martina non ha reagito subito. Ha preferito tacere, anche perché sentiva di aver violato la privacy dell’ex compagno, ma quel peso è rimasto con lei. La situazione si è ripetuta circa un anno dopo, con nuove chat e nuovi tradimenti emotivi, che hanno ulteriormente incrinato la fiducia nel rapporto.

Martina confessa di essersi sentita «dipendente» da Cesare, incapace di rompere il legame anche di fronte a segnali evidenti di un rapporto malato. Ha vissuto una fase in cui si è annullata completamente per amore, rinunciando a se stessa per tenere insieme un legame sempre più fragile.

Il momento decisivo è arrivato durante il Festival di Sanremo 2022, quando Martina ha saputo che una delle donne con cui Cremonini comunicava era presente tra il pubblico. Quella scoperta ha fatto scattare in lei la consapevolezza che non poteva più ignorare la realtà. Nei mesi seguenti la rottura si è ufficializzata, complici anche voci su nuove frequentazioni di Cremonini, avvistato a Maratea insieme a un’altra donna, in un luogo carico di significato per la coppia.

Mesi fa, la notizia dell’uscita del libro, con le prime indiscrezioni, investirono la sfera privata di Cremonini che rimase in silenzio. Oggi, invece, si toglie un sassolino dalla scarpa, dallo stadio di Messina: “Ballo (amico e collega dai tempi dei Lunapop, ndr) tiene tutti i miei segreti in un cassetto – ha detto tra un pezzo e l’altro – e un giorno non lavoreremo più insieme, non suoneremo più insieme e lui scriverà un libro… Il secondo della mia carriera…”. Le risate generali chiudono la scenetta.