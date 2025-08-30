Cesare Cremonini, chi è la sua nuova fiamma Caterina Licini: età, vita privata, esordi, Amici

Cesare Cremonini è di nuovo innamorato. Dopo la fine della sua storia d’amore con la giornalista Giorgia Cardinaletti, avrebbe nuovamente trovato la serenità grazie all’incontro con la sua nuova fidanzata Caterina Licini. Lei è estranea al mondo dello spettacolo ma non è nemmeno un volto sconosciuto al piccolo schermo. In passato ha infatti partecipato al talent show Amici.

Chi è il nuovo amore di Cesare Cremonini

La vita sentimentale del cantante è finita spesso al centro dei riflettori, nonostante lui abbia sempre preferito preservare la propria riservatezza. Ormai da mesi stanno infatti circolando le indiscrezioni che parlano di una frequentazione tra lui e l’ex ballerina di Amici Caterina Licini, che avrebbe anche seguito il cantante in tutte le tappe del suo ultimo tour, mostrandosi in sua compagnia dopo i concerti. Non c’è in realtà mai stata alcuna conferma ufficiale, ma il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che li ritraggono insieme in vacanza. I due avrebbero trascorso dei momenti romantici alle isole Eolie, luogo che hanno raggiunto dopo che Cremonini ha terminato la sua tournée in giro per l’Italia.

Nata nel 1990, Caterina ha preso parte nel 2011 al talent Amici di Maria De Filippi come ballerina, nella squadra capitanata dal docente Luciano Cannito. In seguito ha abbandonato la danza e ha frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano, iniziando così una carriera da content creator e copywriter. La donna coltiva inoltre la passione per il surf e per il motociclismo, e in questi ultimi anni ha anche fondato un brand di abbigliamento tecnico pensato appositamente per gli sport acquatici. Lei e Cremonini sono apparsi pubblicamente – per la prima volta – a gennaio 2025 a Cortina D’Ampezzo, ma lei si è vista anche a Lignano Sabbiadoro in sua compagnia.

Gli indizi per una presunta loro storia d’amore sembrano esserci tutti, nonostante i diretti interessati non abbiano mai confermato la relazione. Il cantante è tra l’altro sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, anche se negli anni non sono di certo mancate le voci sui suoi rapporti amorosi. Pur non dando conferma di alcuna storia, si è sempre venuto a sapere dei legami sentimentali di Cremonini. Famosa è diventata ad esempio la sua storia con Giorgia Cardinelli, la giornalista del Tg1 che sarebbe stata molto innamorata del cantante. I due si sono però ad un certo punto lasciati, decidendo di prendere due strade differenti.