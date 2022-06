Cesare Cremonini si esibirà in concerto sabato 25 giugno 2022 a Bari, all’Arena della Vittoria, in occasione del suo tour negli Stadi che sta riscuotendo un ottimo successo da parte del pubblico. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sull’evento, biglietti e scaletta.

Il concerto di Cesare Cremonini a Bari è ufficialmente sold out. I biglietti, che variavano di prezzo dai 40.25 ai 69 euro, sono esauriti.

Come arrivare all’Arena della Vittoria a Bari con i mezzi? Tra quelli consigliati, vi segnaliamo:

Queste linee hanno fermate in corrispondenza di Arena Della Vittoria

Bus: 02, 06, 22, 53

Treno: FR1, FR2

Metro: FM1, FM2

Ecco, invece, le fermate bus più vicine:

Corso Vittorio Veneto Angolo Viale Vittorio Emanuele Orlando 4 min a piedi

Vitt.E.Orlando(Aqp) 4 min a piedi

Viale Vittorio Emanuele Orlando Fronte N. 6 4 min a piedi

Piscine Comunali 6 min a piedi

Qui sotto il comunicato stampa del Comune di Bari in vista dell’evento con i divieti che includono:

la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

· la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’Arena della Vittoria, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

· la detenzione di spray con liquido urticante (utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

È, inoltre, espressamente vietato dalle ore 8 di domani, e comunque fino alla fine dell’evento, accedere all’interno dell’Arena della Vittoria con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante.