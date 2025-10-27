Celentano, la dura lotta per la malattia del figlio: contro cosa ha combattuto Giacomo

Adriano Celentano, icona della musica e del cinema, ha vissuto una delle sue sfide più difficili attraverso la sofferenza del figlio Giacomo.Nel panorama della musica italiana e internazionale, le vicissitudini personali degli artisti spesso si intrecciano con il loro percorso creativo.È il caso di Adriano Celentano e suo figlio Giacomo Celentano, la cui dura battaglia

Adriano Celentano, icona della musica e del cinema, ha vissuto una delle sue sfide più difficili attraverso la sofferenza del figlio Giacomo.

Nel panorama della musica italiana e internazionale, le vicissitudini personali degli artisti spesso si intrecciano con il loro percorso creativo.

È il caso di Adriano Celentano e suo figlio Giacomo Celentano, la cui dura battaglia contro la depressione ha segnato un momento cruciale nella vita della famiglia, svelando una dimensione umana poco conosciuta del celebre “Molleggiato”.

Parallelamente, la carriera di altri grandi nomi come Gigi D’Alessio e Bruce Springsteen continua a evolversi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e della critica.

La difficile lotta di Giacomo Celentano contro la depressione

Adriano Celentano, icona della musica e dello spettacolo italiano, è noto non solo per il suo talento poliedrico ma anche per la sua vita privata, spesso al centro dell’attenzione mediatica. Uno degli aspetti meno pubblicizzati riguarda la sofferenza vissuta dal figlio Giacomo Celentano, che ha combattuto a lungo contro una grave forma di depressione.

Giacomo, nato dall’unione tra Adriano e Claudia Mori, ha scelto un percorso artistico meno esposto rispetto ai suoi fratelli Rosita e Rosalinda, ma non meno significativo. Dopo il diploma scientifico, si è dedicato alla musica e alla scrittura, debuttando nel mondo musicale con l’album Dentro il bosco in collaborazione con Mario Lavezzi. Tuttavia, gli anni Novanta sono stati segnati da un periodo particolarmente buio, durante il quale Giacomo ha affrontato una crisi personale e professionale che lo ha portato a lavorare in ambiti diversi, lontano dalla ribalta.

Il momento più difficile della sua vita è coinciso con la scoperta della sua depressione, una malattia che lo ha isolato e fatto sentire incompreso, persino all’interno della sua famiglia. In un’intervista, Giacomo ha rivelato: “La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi, tant’è che mi ritrovai da solo con la mia malattia”.

La rinascita è arrivata grazie alla fede cristiana e all’incontro con la moglie Katia, che insieme al supporto medico e familiare hanno costituito un fondamentale sostegno. Da quel momento, Giacomo ha intrapreso un percorso di musica cristiana, collaborando con artisti come Roberto Bignoli e Mario Ferrara, dando vita a brani di forte ispirazione spirituale come L’Eterno messaggio e Il Cantico di Zaccaria.

Celentano ha più volte sottolineato come la sua esperienza personale sia stata anche fonte di emarginazione mediatica, dovuta alla sua vicinanza alla fede, tanto che si dichiara “bandito” dai principali canali nazionali da oltre otto anni.