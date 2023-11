In questi giorni aveva suscitato un grande clamore la causa intentata da parte di Cassie Ventura nei confronti di Diddy/Sean Combs. La cantante aveva accusato di stupr0 il produttore nel 2005, quando lei aveva appena 19 anni e lui, invece, 35. Le accuse coprivano un periodo lungo di tempo tra violenze e percosse. Diddy ha fermamente negato ogni illazione nei suoi confronti, smentendo quanto emerso dalla causa intentata nei suoi confronti. Nel 2018, pochi anni fa, Cassie ha rivelato che Diddy sarebbe andato a casa sua, dopo che lei aveva tentato di interrompere la relazione, e l’aveva costretta a fare sesso. Ma, in queste ore, ecco emergere un colpo di scena inaspettato, soprattutto con una tempistica così rapida.

Secondo la documentazione legale ottenuta da TMZ, il caso si è concluso agli occhi della legge lunedì a New York. Nel documento si legge: “A seguito di un accordo tra le parti, il querelante respinge la presente azione, con pregiudizio e senza costi o spese per nessuna delle parti.”

Cassie Ventura ha raccontato:

“Ho deciso di risolvere la questione amichevolmente a condizioni sulle quali ho un certo livello di controllo. Voglio ringraziare la mia famiglia, fan e avvocati per il loro incrollabile sostegno”

Queste, invece, le parole di Diddy:

“Abbiamo deciso di risolvere la questione amichevolmente. Auguro a Cassie e alla sua famiglia tutto il meglio. Amore”

L’avvocato di Diddy, Ben Brafman, ha contattato Tmz per specificare un passaggio:

“Giusto per essere chiari, la decisione di risolvere una causa, soprattutto nel 2023, non è in alcun modo un’ammissione di illecito. La decisione del signor Combs di risolvere la causa non compromette in alcun modo il suo netto rifiuto delle pretese. È felice che siano arrivati ad un accordo reciproco e augura il meglio alla signora Ventura. “

Si chiude così, a tempi record, la causa tra Cassie e Diddy/Sean Combs, emersa soli pochi giorni fa.