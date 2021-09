Stasera si terrà su Rai 2, in prima serata, la finale di Castrocaro 2021. A condurre la serata Paola Perego, affiancata da Valeria Graci. Nel corso della diretta, scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione della kermesse musicale.

Castrocaro 2021, finalisti

Chi sono i finalisti del Festival di Castrocaro 2021? Sono 8 i giovani che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari;

Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, 17 anni di Bologna

Federica Marinari, 27 anni di Pontedera (ma vive a Cascina, Pisa)

Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa (ma vive a Vecchiano)

Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni di Torino (ma vive a Porto Viro, Rovigo)

Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17 anni di Camaiore (ma vive a Pietrasanta, Lucca)

Simone Veludo in arte Simo Veludo, 26 anni di Moncalieri (Torino)

Vite Parallele (duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza), 27 anni

Che cosa ottiene il vincitore di Castrocaro 2021?

Il vincitore sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Sanremo Giovani”.

Castrocaro 2021, la giuria e il regolamento

Scopriamo insieme come funzionerà la finale del Festival di Castrocaro 2021.

Durante la serata, il percorso dei finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta da 4 grandi esponenti della musica italiana: Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi.

Non saranno però solamente giudici chiamati a commentare le varie esibizioni, ma interagiranno sul palco con tutti i giovani protagonisti. Una giuria di 4 elementi che si potrà rapportare con i finalisti non solo dando voti, ma rapportandosi in tutto e per tutto con loro. Sarà quindi possibile vedere artisti famosi dare, a suon di note, preziosi consigli agli artisti emergenti. Ma oltre alla giuria artistica, voteranno anche i professionisti/esperti di Rai Radio 2, Senza dimenticare il pubblico che esprimerà la sua preferenza attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TimMusic.