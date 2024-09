Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Stasera, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’estate del 2024. L’ottava edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite.

Il cast del Power Hits Estate 2024

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica italiana e internazionale. Tutti gli artisti che con i loro brani hanno dominato le classifiche musicali durante l’estate, una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle giornate calde e nelle notti estive. Il cast: ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, ARTICOLO 31, BIGMAMA, BNKR44, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, ELODIE, EMIS KILLA, EMMA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GEOLIER, GHALI, GIGI D’ALESSIO, GUÈ, IRAMA, MAHMOOD, NEGRAMARO, NOEMI, PAOLA & CHIARA, ROSE VILLAIN, SOPHIE AND THE GIANTS, TANANAI, THE KOLORS, TONY EFFE.

Ma ciò che renderà questo evento ancora più speciale saranno anche i superospiti che si uniranno a questo già grandioso cast di artisti: ACHILLE LAURO, CLUB DOGO, ORNELLA VANONI, PIERO PELÙ.

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Suraci:

“Quest’anno, all’ottava edizione, lo sforzo è stato maggiore. Ormai assistiamo a spettacoli musicali di ogni genere, l’uno simile all’altro e totalmente registrati. Grazie alla professionalità dei nostri collaboratori, alla discografia tutta e ai manager degli artisti, siamo riusciti a prevedere un cast forte, con i più grandi e i migliori nomi del panorama musicale italiano, sia per Power Hits Estate sia per Future Hits Live, due eventi sold out e soprattutto in diretta. La sfida quest’anno è stata più difficile, ma eleggere il vero tormentone dell’estate resta una nostra tradizione radiofonica ormai ben consolidata. E abbiamo già nuove idee per il prossimo anno”

Su TvBlog.it è possibile seguire la diretta live, minuto per minuto, della serata.