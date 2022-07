Carmen Consoli, Roma, 28 luglio 2022: informazioni sui biglietti, la scaletta del concerto

Carmen Consoli si esibirà in concerto questa sera, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, con una nuova tappa del suo tour. Sarà l’occasione per ascoltare, dal vivo, alcuni dei più grandi successi della Cantantessa, da “Amore di Plastica” a “L’ultimo bacio”, passando per i pezzi più recenti come “Volevo fare la rockstar” e “Una domenica al mare”. Qui sotto, a seguire, potete trovare tutte le informazioni sul live di questa sera, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta del concerto.

Carmen Consoli, Roma, 28 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Carmen Consoli all’Auditorium Parco della Musica. Si parte dai 30 euro della Tribunetta Alta Mediana Numerata fino al 50 euro del Parterre numerato. Clicca qui per ulteriori informazioni e per l’acquisto.

Carmen Consoli, Roma, 28 luglio 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Carmen Consoli a Roma, giovedì 28 luglio 2022.

Amore di plastica

Parole di burro

Fiori d’arancio

Geisha

Contessa Miseria

Una domenica al mare

Qualcosa di me che non ti aspetti

Bonsai #2

Mago Magone

L’ultimo bacio

La bellezza delle cose

Orfeo

14 Luglio

Confusa e felice

Mandaci una cartolina

L’eccezione

In bianco e nero

Venere

Volevo fare la rockstar

Play Video

Le cose di sempre

‘A finestra

Auditorium Parco della Musica, Roma, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma:

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus:

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.