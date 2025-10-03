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Carmen Consoli presenta “Amuri Luci”: un album in siciliano tra memoria, rabbia e speranza | Le date del tour

Nuovo lavoro per Carmen Consoli che presenta un lavoro di undici brani, primo capitolo di una trilogia in tre lingue. Tra gli ospiti anche Jovanotti e Mahmood, con un pensiero a Gaza: “Partirei con la mia barca”.

di Stefano Benzi
Carmen Consoli presenta “Amuri Luci”: un album in siciliano tra memoria, rabbia e speranza | Le date del tour
4 Ottobre 2025 00:30

Carmen Consoli torna con “Amuri Luci”, un disco di undici tracce che apre una trilogia pensata in tre lingue. Si parte dal siciliano, l’idioma del cuore e della protesta: “È la lingua di famiglia, quella che mi tira fuori lo spirito critico – racconta la cantautrice catanese – è un linguaggio che mi rende più diretta sociale e politica”.

Carmen Cosoli in siciliano

Il titolo accosta l’amore e la luce volutamente senza congiunzioni: due sostantivi-chiave che indicano la rotta emotiva e morale del progetto. Un po’ emozione e un po’ guida istintiva.

Nei testi si intrecciano guerra e ribellione, migrazioni e memoria: il siciliano, intrecciato con elementi di latino, greco e arabo, diventa strumento di resistenza e ricordo.

La scrittura di Consoli alterna sussurri e scarti vocali più ruvidi dai quali affiorano critiche e domande: “Non è un periodo facile, analizzarlo è problematico almeno quanto viverlo. Il senso del disco è anche chiedersi che cosa resterà di tutto questo…”

Gaza, la Flotilla e la presa di posizione

Durante la presentazione, la cantantessa dedica parole alla crisi di Gaza e alla Flotilla: “Ha ragione Elisa – dice la cantante facendo riferimento alla collega che poche ore fa si era espressa con un video molto emotivo – anche io prenderei la mia imbarcazione posteggiata ad Acitrezza e raggiungerei Gaza. Ho il diritto di navigare in acque internazionali”.

Un messaggio che è insieme appello umanitario e richiesta di azione alla politica. Carmen Consoli rivendica la sua vicinanza al popolo d’Israele contrario alla guerra e denuncia il rischio di semplificazioni che alimentano odio e intolleranza.

Carmen Consoli
Carmen Consoli, dopo il disco un tour molto ampio, fino a dicembre – Credits Carmen Consoli Official (Soundsblog.it)

Ospiti, suono e collaborazioni

Nel disco compaiono anche Jovanotti e Mahmood, presenze che ampliano il respiro melodico e lirico del progetto. Il suono guarda alle radici mediterranee—tamburi, corde, moduli modali—ma non rinuncia a tessiture moderne, tra elettrico e acustico, per un’urgenza narrativa che resta al centro: “Sugnu cuttigghiara – dice Carmen – ho la necessità di comunicare. Scegliere il siciliano significa anche riaprire il dialogo con la mia comunità. Voglio essere utile, creare valore vivendo i luoghi e le persone”.

Cosa aspettarsi adesso

“Amuri Luci” inaugura un percorso che proseguirà con due ulteriori capitoli in lingue diverse. Nel tour, una prima parte sarà dedicata integralmente al nuovo album; la seconda, promette l’artista, “sarà un’evoluzione totale”. Un invito ad ascoltare—e a prendere posizione.

Il tour di Carmen Consoli

18 ottobre 2025 – Santa Maria degli Angeli (Assisi), Teatro Lyrick
22 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo
23 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo
25 ottobre 2025 – Lugano, LAC Lugano Arte e Cultura
24 ottobre 2025 – Genova, Teatro Verdi
27 ottobre 2025 – Forlì, Teatro Fabbri
28 ottobre 2025 – Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara
29 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna
30 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna
3 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi
4 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi
6 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
7 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
8 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
11 novembre 2025 – Parma, Teatro Regio
12 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox
13 novembre 2025 – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
16 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama
17 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama
19 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan
20 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan
28 novembre 2025 – Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso
29 novembre 2025 – Pescara, Teatro Massimo
1 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo
5 dicembre 2025 – Cosenza, Teatro Rendano
6 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team
18 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo
19 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo
28 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica
29 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica

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