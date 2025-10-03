Carmen Consoli presenta “Amuri Luci”: un album in siciliano tra memoria, rabbia e speranza | Le date del tour

Carmen Consoli torna con “Amuri Luci”, un disco di undici tracce che apre una trilogia pensata in tre lingue. Si parte dal siciliano, l’idioma del cuore e della protesta: “È la lingua di famiglia, quella che mi tira fuori lo spirito critico – racconta la cantautrice catanese – è un linguaggio che mi rende più diretta sociale e politica”.

Carmen Cosoli in siciliano

Il titolo accosta l’amore e la luce volutamente senza congiunzioni: due sostantivi-chiave che indicano la rotta emotiva e morale del progetto. Un po’ emozione e un po’ guida istintiva.

Nei testi si intrecciano guerra e ribellione, migrazioni e memoria: il siciliano, intrecciato con elementi di latino, greco e arabo, diventa strumento di resistenza e ricordo.

La scrittura di Consoli alterna sussurri e scarti vocali più ruvidi dai quali affiorano critiche e domande: “Non è un periodo facile, analizzarlo è problematico almeno quanto viverlo. Il senso del disco è anche chiedersi che cosa resterà di tutto questo…”

Gaza, la Flotilla e la presa di posizione

Durante la presentazione, la cantantessa dedica parole alla crisi di Gaza e alla Flotilla: “Ha ragione Elisa – dice la cantante facendo riferimento alla collega che poche ore fa si era espressa con un video molto emotivo – anche io prenderei la mia imbarcazione posteggiata ad Acitrezza e raggiungerei Gaza. Ho il diritto di navigare in acque internazionali”.

Un messaggio che è insieme appello umanitario e richiesta di azione alla politica. Carmen Consoli rivendica la sua vicinanza al popolo d’Israele contrario alla guerra e denuncia il rischio di semplificazioni che alimentano odio e intolleranza.

Ospiti, suono e collaborazioni

Nel disco compaiono anche Jovanotti e Mahmood, presenze che ampliano il respiro melodico e lirico del progetto. Il suono guarda alle radici mediterranee—tamburi, corde, moduli modali—ma non rinuncia a tessiture moderne, tra elettrico e acustico, per un’urgenza narrativa che resta al centro: “Sugnu cuttigghiara – dice Carmen – ho la necessità di comunicare. Scegliere il siciliano significa anche riaprire il dialogo con la mia comunità. Voglio essere utile, creare valore vivendo i luoghi e le persone”.

Cosa aspettarsi adesso

“Amuri Luci” inaugura un percorso che proseguirà con due ulteriori capitoli in lingue diverse. Nel tour, una prima parte sarà dedicata integralmente al nuovo album; la seconda, promette l’artista, “sarà un’evoluzione totale”. Un invito ad ascoltare—e a prendere posizione.

Il tour di Carmen Consoli

18 ottobre 2025 – Santa Maria degli Angeli (Assisi), Teatro Lyrick

22 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo

23 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo

25 ottobre 2025 – Lugano, LAC Lugano Arte e Cultura

24 ottobre 2025 – Genova, Teatro Verdi

27 ottobre 2025 – Forlì, Teatro Fabbri

28 ottobre 2025 – Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

29 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna

30 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna

3 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi

4 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi

6 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano

7 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano

8 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano

11 novembre 2025 – Parma, Teatro Regio

12 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

13 novembre 2025 – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

16 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama

17 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama

19 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

20 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

28 novembre 2025 – Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso

29 novembre 2025 – Pescara, Teatro Massimo

1 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

5 dicembre 2025 – Cosenza, Teatro Rendano

6 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

18 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo

19 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo

28 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica

29 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica