Carmen Consoli presenta “Amuri Luci”: un album in siciliano tra memoria, rabbia e speranza | Le date del tour
Nuovo lavoro per Carmen Consoli che presenta un lavoro di undici brani, primo capitolo di una trilogia in tre lingue. Tra gli ospiti anche Jovanotti e Mahmood, con un pensiero a Gaza: “Partirei con la mia barca”.
Carmen Consoli torna con “Amuri Luci”, un disco di undici tracce che apre una trilogia pensata in tre lingue. Si parte dal siciliano, l’idioma del cuore e della protesta: “È la lingua di famiglia, quella che mi tira fuori lo spirito critico – racconta la cantautrice catanese – è un linguaggio che mi rende più diretta sociale e politica”.
Carmen Cosoli in siciliano
Il titolo accosta l’amore e la luce volutamente senza congiunzioni: due sostantivi-chiave che indicano la rotta emotiva e morale del progetto. Un po’ emozione e un po’ guida istintiva.
Nei testi si intrecciano guerra e ribellione, migrazioni e memoria: il siciliano, intrecciato con elementi di latino, greco e arabo, diventa strumento di resistenza e ricordo.
La scrittura di Consoli alterna sussurri e scarti vocali più ruvidi dai quali affiorano critiche e domande: “Non è un periodo facile, analizzarlo è problematico almeno quanto viverlo. Il senso del disco è anche chiedersi che cosa resterà di tutto questo…”
Gaza, la Flotilla e la presa di posizione
Durante la presentazione, la cantantessa dedica parole alla crisi di Gaza e alla Flotilla: “Ha ragione Elisa – dice la cantante facendo riferimento alla collega che poche ore fa si era espressa con un video molto emotivo – anche io prenderei la mia imbarcazione posteggiata ad Acitrezza e raggiungerei Gaza. Ho il diritto di navigare in acque internazionali”.
Un messaggio che è insieme appello umanitario e richiesta di azione alla politica. Carmen Consoli rivendica la sua vicinanza al popolo d’Israele contrario alla guerra e denuncia il rischio di semplificazioni che alimentano odio e intolleranza.
Ospiti, suono e collaborazioni
Nel disco compaiono anche Jovanotti e Mahmood, presenze che ampliano il respiro melodico e lirico del progetto. Il suono guarda alle radici mediterranee—tamburi, corde, moduli modali—ma non rinuncia a tessiture moderne, tra elettrico e acustico, per un’urgenza narrativa che resta al centro: “Sugnu cuttigghiara – dice Carmen – ho la necessità di comunicare. Scegliere il siciliano significa anche riaprire il dialogo con la mia comunità. Voglio essere utile, creare valore vivendo i luoghi e le persone”.
Cosa aspettarsi adesso
“Amuri Luci” inaugura un percorso che proseguirà con due ulteriori capitoli in lingue diverse. Nel tour, una prima parte sarà dedicata integralmente al nuovo album; la seconda, promette l’artista, “sarà un’evoluzione totale”. Un invito ad ascoltare—e a prendere posizione.
Il tour di Carmen Consoli
18 ottobre 2025 – Santa Maria degli Angeli (Assisi), Teatro Lyrick
22 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo
23 ottobre 2025 – Torino, Teatro Colosseo
25 ottobre 2025 – Lugano, LAC Lugano Arte e Cultura
24 ottobre 2025 – Genova, Teatro Verdi
27 ottobre 2025 – Forlì, Teatro Fabbri
28 ottobre 2025 – Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara
29 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna
30 ottobre 2025 – Bologna, Teatro Duse di Bologna
3 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi
4 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi
6 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
7 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
8 novembre 2025 – Milano, TAM • Teatro Arcimboldi Milano
11 novembre 2025 – Parma, Teatro Regio
12 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox
13 novembre 2025 – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
16 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama
17 novembre 2025 – Palermo, Hotel Politeama
19 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan
20 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan
28 novembre 2025 – Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso
29 novembre 2025 – Pescara, Teatro Massimo
1 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo
5 dicembre 2025 – Cosenza, Teatro Rendano
6 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team
18 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo
19 dicembre 2025 – Cagliari, Teatro Massimo
28 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica
29 dicembre 2025 – Roma, Parco della Musica