E’ diventato realtà l’atteso e sperato duetto tra Marina Rei e Carmen Consoli. Le due cantanti hanno rilasciato la loro prima collaborazione “a due voci”, intitolata “Un momento di felicità”. Il brano è in radio, streaming e download digitale dal 6 maggio 2022.

“La smania di rincorrerci nel tempo…Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino. Guardarsi e riconoscersi per come siamo. Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità”.

Ecco l’annuncio condiviso nei giorni scorsi da Carmen Consoli –tra le protagoniste del Concerto del Primo Maggio 2022 – via social:

Ce lo eravamo promesse da tempo, quello stesso tempo che ha generato ispirazione e magia accompagnandoci a scrivere una canzone insieme. Queste sono le parole e la musica della nostra amicizia che vibrano, potenti, come il desiderio costante di stare insieme per creare quanto più possibile un “momento di felicità”.

Sono state proprio loro due, Marina Rei e Carmen Consoli, a scrivere produttore la canzone. “Un momento di felicità” prende così forma dalle chitarre e dal basso di Carmen Consoli, e dalla batteria, hammond, pianoforte e percussioni di Marina Rei.

Marina Rei e Carmen Consoli, Un momento di felicità, Significato canzone

Il testo scritto insieme è ispirazione, la musica segue il suono delle parole e si insinua dolcemente tra i versi che cantano il senso della perdita e un nuovo viaggio nel futuro, dove la sensibilità artistica di Carmen e Marina si fa viscerale. L’amicizia, il viaggio, il ricordo dei loro padri. La promessa mantenuta nel tempo, quella di scrivere un giorno insieme: è fatto di questo il loro “momento di felicità”. Immagini di vita quotidiana tra rimpianti, ricordi, momenti indelebili e la voglia di riconcorrersi e ritrovarsi nel tempo.

Marina Rei e Carmen Consoli, Un momento di felicità, Ascolta la canzone

Un momento di felicità, Testo canzone

Ho preso in prestito la tua valigia, la tua giacca che hai lasciato appesa a casa

Facciamoci una passeggiata, una gita fuori porta, fosse solo una risata

Ho preso in prestito la tua valigia, non sai quanto ci ho messo per svuotarla

Ho preso tutto il necessario ho voluto anche il superfluo, ho scelto tutto, ho scelto il meglio

E la fretta, la fretta di cambiare tante, troppe cose

La fretta, il piatto che hai lasciato ancora caldo a raffreddare

La smania di rincorrerci nel tempo, le distanze, i ritmi, le frragilità

Bastava così poco per riprendere soltanto un momento di felicità

Scaldarsi sotto il sole e restare più vicino

Guardarsi e riconoscersi per come siamo

Bastava così poco, quello che volevo, soltanto n momento di felicità

Ho preso in prestito la tua valigia, ci ho messo dentro la fotografia

Di un pomeriggio in riva al mare noi con le spalle rosse, il ricordo di un’estate

E la fretta, la fretta di cambiare tante, troppe cose

La smania di rincorrerci nel tempo, le prospettive, i sogni, le opportunità

Bastava così poco per riprendere soltanto un momento di felicità

Scaldarsi sotto il sole e restare più vicino

Guardarsi e riconoscersi per come siamo

Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità

La smania di rincorrerci nel tempo, le prospettive, i sogni, le opportunità

Bastava così poco per riprendere soltanto un momento di felicità