Carmen Consoli si esibirà a Macerata, domenica 28 agosto 2022, con una nuova data del suo tour. All’Arena Sferisterio, la Cantantessa eseguirà i pezzi presenti nel suo ultimo disco, “Volevo fare la rockstar” insieme ai suoi brani di maggior successo. Qui sotto potete leggere le anticipazioni e le informazioni sul concerto della Consoli, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Carmen Consoli, Macerata, 28 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto a Macerata di Carmen Consoli, in data 28 agosto 2022. Si parte dai 28.75 euro per la balconata fino ai 57.50 del settore Oro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Carmen Consoli, Macerata, 28 agosto 2022, Scaletta concerto

Qui sotto ecco la scaletta con tutti i brani in programma per il concerto di Carmen Consoli a Macerata previsto il 28 agosto 2022. Dai classici come “Amore di plastica” e “Parole di burro” passando per gli ultimi inediti, “Una domenica al mare” e “Volevo fare la rockstar”. Il live inizierà alle 21.00.

Amore di plastica

Parole di burro

Fiori d’arancio

Geisha

Contessa Miseria

Una domenica al mare

Qualcosa di me che non ti aspetti

Bonsai #2

Mago Magone

L’ultimo bacio

La bellezza delle cose

Orfeo

Quattordici luglio

Confusa e felice

Mandaci una cartolina

L’eccezione

In bianco e nero

Venere

Volevo fare la rockstar

Le cose di sempre

‘A finestra

Giovanni Toscano opening del concerto di Carmen Consoli

Ad aprire il concerto di Carmen Consoli ci sarà il cantautore Giovanni Toscano che, il 26 agosto 2022, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Amore mio, una ballata nata dall’urgenza di raccontare un’altra storia e dalla magia che si scatena quando i pensieri e i dispiaceri convergono in un giro di chitarra acustica:

“’Amore mio nasce da un clamoroso due di picche. Parla di un amore che non esiste perché non è mai cominciato. Anche questo è scrivere, fare esistere quello che non c’è, una delle cose che preferisco. Un po’ come è successo col mio primo romanzo. Nel caso di questo brano ho voluto provare a scrivere una canzone che contenesse tutti quegli elementi stra-usati nei pezzi d’amore: la notte, il volo, l’unicità, ‘come sei bella, amore mio’”

Domenica 28 agosto il cantautore suonerà live allo Sferisterio di MACERATA in apertura a Carmen Consoli per l’ultima data del suo mini-tour estivo, organizzato da OTR LIVE. 4 date in tutta la penisola in cui Giovanni Toscano ha avuto e avrà l’onore di aprire i concerti di 3 grandi pilastri del cantautorato italiano: Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè.