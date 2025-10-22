Carmen Consoli: età, dove vive, marito e figli, carriera e vita privata

Confusa e felice, è apparsa sul palco dell’ Ariston nel 1997 ipnotizzando il pubblico ma soprattutto le giovani donne che in lei si ritrovarono, per essere “diversa dalle altre”. Carmen Consoli è la voce (un contralto profondo e vibrante) che ha riscritto le regole sull’essere donna, cantante e autrice. La sua carriera è ricca e tra le più coerenti del mondo musicale italiano. In oltre venticinque anni, ha attraversato generi e linguaggi, rimanendo sempre fedele a se stessa e al suo universo lirico, popolato di personaggi fragili, arcaici, donne ribelli e storie ai margini.

Dietro la sua apparente riservatezza, Carmen Consoli ha costruito un percorso denso di sfide e di rinascite. La sua voce è diventata un marchio di fabbrica, così come la sua capacità di parlare dell’intimità femminile senza mai cadere nei cliché. Dagli esordi rock con Amore di Plastica (dal primo album “Due parole” uscito nel 1996) al raffinato equilibrio di Elettra e Volevo fare la rockstar, Consoli ha tracciato una linea unica, difficile da incasellare, tra passione mediterranea e scrittura d’autore.

Eppure, dietro la “rockstar” anticonformista si nasconde una donna profondamente legata alle sue origini, al padre Giuseppe e alla terra di Sicilia, che torna costantemente nei suoi testi e nei suoi suoni. Una vita artistica intensa, caratterizzata da momenti di straordinario successo e da scelte controcorrente che ne fanno oggi una delle personalità più rispettate della scena italiana.

Le origini e l’amore per la musica

La “Cantantessa” è nata a Catania il 4 settembre 1974, ma cresce a San Giovanni La Punta, ai piedi dell’Etna. È il padre Giuseppe, appassionato di Modugno e della black music, a trasmetterle l’amore per la musica e per la chitarra, che inizia a suonare all’età di nove anni. Da adolescente si esibisce nei locali catanesi con varie band, tra cui gli Iris Monday e i Moon Dog’s Party. È proprio durante un concerto che viene notata dal produttore Francesco Virlinzi, fondatore della Cyclope Records, che intuisce il suo talento e la spinge verso la carriera solista.

Dopo il diploma da perito commerciale, Carmen si trasferisce a Roma per cercare fortuna nel mondo discografico. Partecipa a tributi dedicati a Mia Martini e Franco Battiato, due artisti che diventeranno riferimenti costanti nel suo percorso, e nel 1996 debutta al Festival di Sanremo con Amore di plastica, brano scritto insieme a Mario Venuti. Il vero boom arriva nel 1997 con Confusa e felice, un disco che la consacra come la nuova voce del rock italiano. Brani come Venere e Per niente stanca affrontano temi delicati – dalla solitudine all’Aids – con un linguaggio diretto e poetico. Segue Mediamente isterica (1998), dove la sua scrittura si fa più matura e viscerale, dimostrando la sua determinazione a non voler scendere a compromessi commerciali, scegliendo invece di parlare anche di rabbia, corpo e identità femminile. Piuttosto che di amori struggenti come molte delle sue colleghe che giravano in radio.

Con Stato di necessità (2000), Carmen raggiunge l’equilibrio perfetto tra rock e melodia. Il disco contiene alcune delle sue canzoni più amate, da Parole di burro a L’ultimo bacio, resa celebre dal film di Gabriele Muccino. In quegli anni, la Consoli diventa il simbolo di una generazione che cerca autenticità. È l’artista che unisce la delicatezza di una cantautrice e l’energia di una rocker, conquistando pubblico e critica.

Nel 2001 pubblica L’anfiteatro e la bambina impertinente, registrato dal vivo a Taormina con orchestra sinfonica: un ponte tra tradizione melodica e rock d’autore che conferma la sua versatilità. Segue L’eccezione (2002), album più intimo e malinconico, dove emergono tematiche come la solitudine, la precarietà della felicità e la memoria. Con Eva contro Eva (2006) e Elettra (2009), Carmen abbraccia definitivamente le sue radici mediterranee. Tra mandolini e chitarre acustiche, i brani si tingono di sonorità calde e racconti femminili di grande intensità. Elettra le vale la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno, prima donna nella storia del premio a ottenere il riconoscimento. È il segno di una maturità artistica pienamente raggiunta, di un percorso ormai libero da mode e classifiche.

Il New York Times la definirà “una magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale”, lodandone la voce “piena di dolore, compassione e forza”. Da allora, Carmen porta la sua musica in giro per il mondo

Dove vive e la vita privata

Oggi Carmen Consoli vive tra Catania e Roma, ma il suo cuore resta saldo in Sicilia, dove continua a scrivere e a produrre musica nella sua casa-studio immersa nel verde, alle pendici dell’Etna. È un luogo di pace e ispirazione, lontano dai riflettori, dove si rifugia per comporre e dedicarsi al figlio.

La sua vita privata è sempre stata protetta con grande discrezione. Carmen non si è mai sposata e ha scelto di diventare madre da sola. Nel 2013 è nato il suo figlio Carlo Giuseppe, concepito a Londra attraverso inseminazione artificiale. “Ho avuto una lista innanzitutto di donatori compatibili. Io sono zero negativo per cui è molto complicata la combinazione anche dal punto di vista biologico. C’erano delle caratteristiche nella sua scheda: gli piace la musica, ha un diploma in pianoforte, ama Bach, Mozart e Beethoven. Lui è medico, studia la filosofia, non è religioso ma ama la filosofia orientale. E anche l’arte contemporanea. Una cosa importantissima è che ama la buona cucina, ha il palato fine”. Ha rivelato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera parlando del padre del figlio che non ha mai conosciuto, ma che oggi vorrebbe incontrare.

Carmen ha raccontato il legame con il figlio in brani dolcissimi come Questa piccola magia e Le cose di sempre, testimonianza di un amore maturo e profondo che ha ridefinito anche la sua scrittura: più empatica, più consapevole, più aperta al mondo.

Il ritorno e l’eredità della “Cantantessa”

Dopo alcuni anni di silenzio discografico, nel 2015 torna con L’abitudine di tornare, un album che segna una svolta: Carmen non parla più solo di sé, ma del mondo che la circonda. Racconta storie di donne, migranti, famiglie comuni, con lo sguardo di una cronista attenta e poetica. Nel 2021 pubblica Volevo fare la rockstar, un disco autobiografico che mescola nostalgia e ironia, dedicato al padre scomparso e al figlio. Un’opera elegante e intima che conferma la sua capacità di rinnovarsi restando autentica.

Oggi, a 51 anni, Carmen Consoli è tornata con Amuri Luci, il primo capitolo di una trilogia musicale che indagherà le tre anime della sua carriera: le radici mediterranee e linguistiche, la matrice rock e il cantautorato. “Ho arrangiato e suonato tutto a casa mia”, ha raccontato a TG24. “Mi è capitato di usare una chitarra di metà Ottocento appartenuta a una mia antenata. È stato come ritrovare le mie radici.” Attorno a lei, un piccolo mondo familiare: mentre Carmen e i musicisti provavano, la madre cucinava per tutti, come a suggellare il legame tra musica e memoria, tra passato e presente. “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale.” Si legge nel post pubblicato su Instagram. Sicuramente si, emozionerà tantissimo.