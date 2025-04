Malore per Carlos Santana: show annullato a San Antonio, il chitarrista è in ospedale

Carlos Santana è stato ricoverato in ospedale a causa di una crisi di calore poco prima di esibirsi al Majestic Theatre di San Antonio. in Texas. Il concerto è stato rinviato. Le sue condizioni sono stabili.

Apprensione per Carlos Santana, il popolarissimo musicista messicano, 77 ann, è stato trasportato d’urgenza in ospedale martedì 22 aprile a causa di un malore accusato mentre stava completando le prove del concerto in programma al Majestic Theatre di San Antonio, Texas.

Santana aveva quasi ultimato il soundcheck pre-serata quando ha avvertito un malessere improvviso, attribuito successivamente a un episodio di disidratazione. Un colpo di calore. Lo spettacolo, previsto per le 19.30, è stato immediatamente rinviato.

Il team di Santana ha confermato l’episodio tramite una nota ufficiale: “Carlos si trovava al teatro quando ha avuto un evento che i medici hanno ricondotto a una forma di disidratazione. Per precauzione, abbiamo deciso di posticipare il concerto. Sta bene e non vede l’ora di tornare sul palco”.

L’artista era in Texas ed era reduce da uno show complicatissimo ad Albuquerque, dove si era esibito sotto una pioggia battente e in un clima estremamente freddo.

Secondo quanto riferito da diversi media statunitensi, tra cui TMZ e New York Post, l’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, attorno alle 17, ora locale. Testimoni presenti al Majestic Theatre raccontano che Santana stava effettuando il soundcheck quando si è sentito male ed è stato soccorso da un’équipe medica. Il musicista è stato trasportato su una barella fino all’ambulanza, poi condotto in ospedale per accertamenti.

La conferma ufficiale è arrivata anche dalla direzione del teatro attraverso i canali social. Gli uomini del San Antonio Fire Department hanno confermato di essere intervenuti per soccorrere una persona svenuta, ma non hanno confermato l’identità di Santana solo per ragioni di privacy.

Le parole del manager: “Sta bene, presto di nuovo in tour”

Michael Vrionis, storico manager del chitarrista, ha rassicurato i fan con un messaggio: “Carlos sta bene. Il rinvio del concerto è solo una misura prudenziale per tutelare la sua salute. Ringraziamo tutti per la comprensione. Lo spettacolo sarà riprogrammato a breve”.

Nonostante l’allarme iniziale, lo stato di salute dell’artista sembrerebbe sotto controllo. Santana avrebbe in programma altre due serate in calendario, stasera a Sugar Land e domani a Thackerville, concerti che al momento non sono ancora stati rinviati.

Carlos Santana e i precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che il leggendario chitarrista deve fare i conti con problemi fisici durante un tour. Nel 2022, Santana era crollato sul palco a Detroit per un episodio di disidratazione e un violento colpo di calore: “Avevo dimenticato di mangiare e bere e ho perso conoscenza” aveva scritto in seguito su Facebook, rassicurando i fan sulle sue condizioni.

Un altro stop risale al gennaio scorso quando fu costretto a rinviare parte della sua lunga serie di concerti fissi a Las Vegas a causa di una caduta accidentale nella sua casa alle Hawaii. In quell’occasione si era fratturato un dito, rendendogli impossibile suonare la chitarra per diverse settimane: “Ha dovuto sottoporsi a un intervento per l’inserimento di chiodi nel dito. Ma ora sta bene ed è guarito completamente” ha detto Vrionis.

Carlos Santana, icona della musica mondiale

Considerato una leggenda vivente del rock, Carlos Santana ha costruito una carriera straordinaria fondendo sonorità latine, jazz e blues in uno stile inconfondibile. Dal successo planetario con la band Santana alla consacrazione come artista solista, ha attraversato decenni di musica con una cifra unica e personale. Con dieci Grammy Awards all’attivo, Santana è tuttora protagonista di un tour mondiale che porta in scena il progetto Oneness Tour 2025, simbolo di un messaggio di unione e armonia.

Carlos Santana atteso in Italia a luglio 2025

Nonostante il recente malore e il rinvio dello show a San Antonio, Carlos Santana conferma la sua presenza per due date italiane in programma quest’estate. L’icona del rock latino si esibirà il 2 luglio 2025 a Mantova, nella suggestiva cornice di Piazza Sordello, e il 3 luglio 2025 a Lucca, all’interno del cartellone del Lucca Summer Festival. I biglietti per entrambe le date sono già disponibili sulle principali piattaforme di prevendita.