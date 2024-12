In diretta da Piazza Duomo a Catania “Capodanno in musica”, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi: ospiti e anticipazioni

Capodanno in musica 2025 in diretta da su Canale 5 da Catania: i cantanti e gli ospiti

Saranno Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi alla conduzione di “Capodanno in musica 2025“, il consueto appuntamento di fine anno, in diretta questa volta da Piazza Duomo a Catania. L’evento andrà in onda indicativamente a partire dalle 21, dopo il puntuale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, registrato nelle scorse ore e trasmesso a reti unificate. Sono numerosi gli artisti annunciati, insieme alla presenza speciale di Gigi D’Alessio. A seguire tutte le informazioni.

Capodanno in musica 2025, i cantanti ospiti

Ecco il cast di Capodanno in musica 2025 in onda su Canale 5 martedì 31 dicembre: Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. A loro si aggiungeranno anche i volti di questa edizione di Amici, i cantanti e ballerini che compongono la classe dell’edizione 2024/2025 del talent show condotto da Maria De Filippi.

Dove vedere in diretta tv e streaming Capodanno in musica 2025

Sarà possibile seguire la diretta del concerto da Catania a partire dalle 21 circa su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Infinity.

La serata sarà trasmessa anche sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio per chi, magari, si avvicinerà al nuovo anno mentre si trova in viaggio e non a casa o davanti al televisore.