L’anno che verrà, lo show del 31 dicembre 2024 in diretta su Rai 1 per festeggiare Capodanno 2025: cantanti e ospiti, conduce Marco Liorni

Capodanno 2025 in diretta stasera su Rai 1 con il consueto appuntamento con “L’anno che verrà“. La Calabria si prepara al bis con il Capodanno e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria.

Rai 1 e “L’Anno che Verrà” accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza Indipendenza di Reggio Calabria e lo faranno con la conduzione di Marco Liorni, accompagnato da tanti artisti. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti dell’ormai tradizionale appuntamento di Rai 1 realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, e con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’anno che verrà, i cantanti ospiti

Naturalmente il pezzo forte della serata sarà il cast d’eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile: Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna e molti altri.

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Linda Pani e Greta Zuccarello, le bravissime e bellissime Professoresse de L’Eredità, insieme a un sempre più sorprendente e originale Gabriele Vagnato, reduce dal successo delle divertenti mattine di Viva Rai2! nonché calabrese doc, guideranno invece i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della Regione tra le più verdi e più blu d’Italia.

Lo spettacolo dell’ultimo dell’anno in diretta su Rai 1 sarà animato anche da un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.

L’anno che verrà in diretta da Reggio Calabria

Dalla Calabria, terra straordinaria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre il confine del nostro Paese per la su bellezza, il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

Reggio Calabria, città dei Bronzi, circondata dalle bellezze del suo territorio e del suo mare, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Anche per questa edizione “L’Anno che Verrà”, sarà fruibile in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, presenti sul posto con una postazione speciale e incursioni dal backstage per intervistare gli ospiti presenti nel corso della serata.