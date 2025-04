Capitali musicali 2025: il battito d’Europa va oltre Londra

Sta circolando in rete una classifica sulle città battezzate “Capitali musicali del 2025”. Nella lista non c’è solo Londra.

Negli ultimi anni, il concetto di musica è andato ben oltre in Europa, che ha sposato la politica del sound unito allo stile, non solo artistico ma anche estetico. Attorno alle canzoni, si fanno infatti sempre più spazio scenografie bellissime che accompagnano i cantanti – e gli ascoltatori – in un viaggio inaspettato. Si pensi ad esempio a quello che è stato in grado di insegnarci l’Eurovision Song Contest, la manifestazione canora che per anni ha vissuto nella penombra e che solamente di recente ci ha fatto riscoprire la bellezza dell’integrità musicale e delle tante culture che cantano con il solo obiettivo di portare avanti il valore della musica in tutto il continente. Per questa ragione, ci sono varie città europee che adesso sono state nominate “Capitali della musica” e che non possono fare altro che indurci ancora di più all’ascolto di generi diversi ma comunque sempre originali.

Il sito di prenotazioni Omio ha infatti condotto un’analisi dettagliata e ha stilato una classifica delle migliori destinazioni musicali europee per il 2025. Lo studio ha incrociato i prezzi medi dei biglietti per concerti e musical ma anche il numero dei locali con la musica live e la quantità di festival musicali all’aperto, analizzando così ben 50 città europee. In prima posizione c’è Londra, ma è stato inaspettatamente scoperta che ormai la musica va oltre la capitale britanicca e che sta abbracciando molti altri Paesi in Europa.

Le capitali musicali 2025: chi c’è dopo Londra

Il luogo d’origine di Re Carlo si piazza, come sempre, in prima posizione: alle spalle di Londra c’è infatti una storia grandissima che riguarda le origini della musica e la nascita di alcune delle più grandi rockband del mondo. Dopo di lei c’è invece Parigi con ben 53 nightclub, 19 locali per concerti e 15 festival. Sul podio è salita – in terza posizione – Budapest, che ha all’attivo una scena notturna molto grande e che è riuscita a superare anche Berlino. Molti hanno tra l’altro notato che in questa classifica – soprattutto nei posti più alti – si è piazzata anche la Spagna nella Top50. Ci sono infatti Barcella, Madrid, Siviglia, Valencia, Bilbao e Ibiza.

A confermarsi una potenza musicale è stata però anche la Germania con cinque città in classifica: Berlino, Monaco, Francoforte, Colonia e Amburgo. Sul podio delle nazioni che più amano la musica ci sono anche – a pari merito – Francia, Regno Unito e Italia. A proposito del nostro Bel Paese, ci sono ben quattro città in classifica, ma a distinguersi è soprattutto Napoli che ha ottenuto il titolo di “città con il prezzo dei medio dei biglietti per concerti più basso”. Tra le città più economiche di Europa, dal punto di vista di eventi musicali, ci sono anche Cork, Lione, Tallinn e Vilnius.

Continuano le classifiche: dove si è piazzata prima Berlino

La capitale tedesca – Berlino – si è invece piazzata al primo posto della classifica fatta per le migliori città per la musica dal vivo nel 2025. La città ha infatti, per quest’anno, in programma 1161 concerti. Sono inoltre state registrate 365.630 ricerche online relative a eventi musicali, con una valutazione media dei locali di 4.56. Nella Top 15 ci sono Amburgo, Monaco e Francoforte ma anche Manchester e Londra. In Italia, Milano si posiziona invece al 15esimo posto con 384 concerti in calendario, 188.330 ricerche online mensili e una valutazione media dei locali di 4,44.