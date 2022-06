Caparezza sarà in concerto sabato 25 giugno 2022 a Villorba (Tv) con la prima data del suo tour che prevede 20 live in Italia. Il cantante è stato al centro, delle scorse ore, di rumors che parlavano di ultimi concerti o di un ritiro dalle scene ma non è così. Caparezza, per via dell’acufene – malattia della quale aveva già parlato tempo fa- limita il numero dei suoi show ma non ha alcune intenzione di dire addio alla musica o ai concerti. Al termine di questo tour, infatti, inizierà a lavorare al prossimo disco (al quale seguiranno, altri live show). Ecco, a seguire le informazioni sul concerto di Caparezza a Villorba all’Ippodromo Sant’Artemio.

Caparezza, tour 2022: Villorba (Tv), 25 giugno, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Caparezza a Villorba (Tv), in programma sabato 25 giugno 2022. Il costo del biglietti (posto unico) è di 35 euro. Clicca qui per informazioni o per acquistarlo.

Caparezza, tour 2022: Villorba (Tv), 25 giugno, scaletta

Non è stata ancora resa nota la scaletta dei concerti di Caparezza. Saranno sicuramente presenti pezzi classici del suo repertorio e anche brani estratti dal suo ultimo disco, Exuvia. Tra le canzoni, “Fuori dal tunnel”, “La scelta”, “Vieni a ballare in Puglia”, “La scelta”, Vengo dalla luna”, “Abiura di me”.

Il concerto inizierà alle 21.

25 giugno Treviso, Arena della Marca

27 giugno Bologna, Sequoie Music Park

28 giugno Bologna, Sequoie Music Park

01 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

02 luglio Padova, Radio Sherwood

04 luglio Collegno (To), Flowers Festival

09 luglio Mantova, Piazza Sordello

11 luglio Milano, Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro

15 luglio Napoli, recupero del 23 maggio Napoli Ex Base NATO

16 luglio Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole

20 luglio Genova, Balena Festival

22 luglio Ferrara, Ferrara Summer Fest

23 luglio Roma, Rock In Roma

29 luglio Catania, Villa Bellini

06 agosto Pescara, Zoo Music Fest – Porto Turistico

07 agosto Fasano (Br), Locus Festival

10 agosto Monte Urano (Fm), Bambù Festival

13 agosto Majano (Ud), Festival di Majano