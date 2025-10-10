Nel giorno del suo 52esimo compleanno Caparezza pubblica “Io sono il viaggio”, singolo che anticipa il nuovo album “Orbit Orbit” in uscita il 31 ottobre. Tra filosofia, fumetti e musica, l’artista annuncia anche numerosi incontri con i fan e un tour estivo con 22 date.

Caparezza, “Io sono il viaggio”: nuovo singolo e un disco-fumetto | Tutte le date degli show e degli incontri con i fan

Alla mezzanotte del 9 ottobre, e dunque nel giorno del suo 52esiumo compleanno, Caparezza è tornato con “Io sono il viaggio”, brano che segna l’inizio di una nuova fase artistica. L’artista pugliese non pubblicava musica dal 2021, anno di “Exuvia”, e oggi annuncia l’album “Orbit Orbit”, in uscita il 31 ottobre.

Il ritorno di Caparezza

Nel testo, tra citazioni letterarie e riferimenti pop, Caparezza riflette sull’identità e sul tempo: “Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo”. È l’uomo secondo il rapper il viaggio stesso: un continuo moto di trasformazione, tra cadute e rinascite. Un viaggio all’insegna di evoluzione e progresso, non escludendo incertezze e cadute.

“Orbit Orbit” chiude idealmente la trilogia iniziata con “Prisoner 709” ed “Exuvia”. È un disco-fumetto, scritto e ideato dallo stesso Caparezza e pubblicato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, la casa editrice di tanti fumetti di grandissimo successo a cominciare da Tex, oltre a Zagro, Martin Mystere e Dylan Dog. Il progetto uscirà in due versioni: albo a colori (240 pagine) e volume cartonato (256 pagine), con copertina di Matteo De Longis.

Il cantautore presenterà l’album e il fumetto al Lucca Comics & Games 2025, dove sarà ospite del Padiglione Sergio Bonelli Editore dal 30 ottobre al 1° novembre, con tre giorni di firmacopie e incontri con i fan.

Album e libro per Caparezza

Con la pubblicazione del suo album di inediti, l’undicesimo in carriera considerando anche i primi presentati come Mikimix, con la quale fu ammesso per la prima volta al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, si apre un momento di intensissima attività promozionale per Caparezza (all’anagrafe Michele Salvemini). A novembre il rapper sarà impegnato in una serie di incontri per la firma del suo libro, che verrà presentato a Lucca Comics, e del suo album.

Ventidue le date dal vivo le uniche in programma per l’anno prossimo, tra giugno e luglio con prevendite già attive.

Le date dei firmacopie

Giovedì 30 ottobre, Venerdì 31 ottobre e Sabato 1 novembre Lucca Comics Padiglione Sergio Bonelli P.zza Antelminelli ore 13.30 – 15.30 e 17.30 – 19.00

2 novembre Bologna, Feltrinelli via Ravagnana ore 16.00

6 novembre –Firenze, Feltrinelli Piazza della Repubblica, ore 17.00

Lunedì 3 novembre, Torino Feltrinelli P.zza CLN ore 17.00

Martedì 4 novembre, Milano Feltrinelli Viale Pasubio ore 17.00

Mercoledì 5 novembre Verona, Feltrinelli Via Quattro Spade ore 17.00

Venerdì 7 novembre, Roma Discoteca Laziale ore 16.00

Sabato 8 novembre, Napoli Feltrinelli Stazione Garibaldi ore 16.00

Domenica 9 novembre, Taranto Feltrinelli Via Federico di Palma ore 16.00

Lunedì 10 novembre, Bari Feltrinelli Via Melo ore 17.00

Venerdì 14 novembre, Palermo Feltrinelli Via Cavour ore 17.00

Sabato 15 novembre, Catania Feltrinelli Via Etnea ore 17.00

Domenica 16 novembre, Cagliari Feltrinelli Via Roma ore 16.00

Lunedì 17 novembre, Sassari Festival Fino a leggermi matto – Padiglione Tavolara ore 18.30

Domenica 23 novembre, Molfetta Clinic Music Store ore 16.00

Il tour estivo 2026 di Caparezza

26 giugno – Roma, Rock in Roma

27 giugno – Firenze, Florence Music Festival

4 luglio – Mantova, Mantova Music Festival

7 luglio – Bologna, Sequoie Music Park (sold out)

8 luglio – Bologna, Sequoie Music Park

11 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival (sold out)

12 luglio – Padova, Sherwood Festival

15 luglio – Milano, Parco della Musica

17 luglio – Servigliano (FM), Nosound Fest

18 luglio – Francavilla (CH), Shockwave Festival

24 luglio – Genova, Balena Festival

25 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

5 agosto – Lecce, Oversound Music Festival

7 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest

8 agosto – Palermo, Dream Pop Festival

12 agosto – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival

13 agosto – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

16 agosto – Majano (UD), Festival di Majano

22 agosto – Alghero (SS), Alguer Summer Festival

4 settembre – Bari, Oversound Music Festival

5 settembre – Caserta, Reggia di Caserta

7 agosto – Campobasso, Arena Eventi Nuovo Romagnoli