Sarà Caparezza ad inaugurare il Zoo Music Fest, sabato 6 agosto 2022, a Pescara, al Porto Turistico. La rassegna musicale torna, dopo la pausa dal 2019 a causa della pandemia legata al Covid-19 e sarà proprio il cantautore ad aprirla con la tappa del suo Exuvia tour 2022. Nelle giornate a seguire, sul palco, si esibiranno anche Marracash, Psicologi e Cosmo (protagonista dell’ultima serata di mercoledì 10 agosto). Qui sotto potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Caparezza, dalla disponibilità dei biglietti alla scaletta delle canzoni.

Caparezza, Pescara, 6 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Caparezza che si terrà sabato 6 agosto 2022 a Pescara, al Porto Turistico, per la prima data della rassegna musicale “Zoo Music Fest”. Il prezzo è di 35 euro, posto unico. Clicca qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

Caparezza, Pescara, 6 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco le canzoni in scaletta per il concerto di Caparezza. L’orario di inizio è previsto per le 21.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Eterno paradosso

Caparezza ribadisce: “Nessun addio ai tour”

In una recente intervista per il “Quotidiano di Puglia“, Caparezza ha smentito, in prima persona, i falsi rumors su un suo addio alle scene dopo questo tour:

Questa mia risposta ad un certo punto è stata interpretata come un mio abbandono delle scene. Se per assurdo dovessi abbandonare la carriera di musicista, ipotesi priva di alcun fondamento, continuerei a fare qualunque cosa lontana dalla realtà. Io amo tantissime cose creative e riserverei le mie energie proprio a queste cose che immagino sempre più o meno conniventi con la musica e con la stesura di un testo: libri, sceneggiatura ma anche stare dietro le quinte e credere in qualcuno per dargli fiducia. Ci sono tante possibilità che sicuramente non avrebbero da subito la forza e l’esperienza che io ho accumulato negli anni come cantante