Nuovo appuntamento con Caparezza, in tour, questa sera, 10 agosto 2022, a Monte Urano (Fermo). Il cantante si esibirà in una nuova data del suo Exuvia tour che lo sta portando in giro per l’Italia, con i brani presenti nel suo ultimo disco e i suoi più grandi successi. L’ottavo disco di Caparezza è uscito il 7 maggio scorso e ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti nel nostro Paese. In Svizzera, invece, il progetto è arrivato al 32esimo gradino della chart. Ad anticipare il rilascio sono stati due singoli, l’omonimo “Exuvia”, uscito a marzo 2021, e “La scelta”, pubblicato un mese dopo, ad aprile. Sono poi stati estratti altri due pezzi, dopo la pubblicazione del disco, “El sendero” (settembre 2021) e “Come Pripyat”, a gennaio 2022. Il titolo “Exuvia” -scelto sia per il disco sia per il relativo tour- prende nome dall’esuvia, che, in natura, è il resto di un esoscheletro di un insetto che lascia dietro di sé una volta dopo aver completato la sua muta.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni legate al concerto di stasera a Monte Urano, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Caparezza, Monte Urano, 10 agosto 2022, biglietti

Il concerto di Caparezza a Monte Urano, provincia di Fermo, è sold out. Tutti i biglietti sono esauriti.

Caparezza, Monte Urano, 10 agosto 2022, scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Monte Urano, con i brani in ordine di esecuzione. Il live inizierà alle 21 e l’indirizzo è Strada Provinciale Lungo Tenna.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Eterno paradosso