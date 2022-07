Caparezza si esibirà stasera, 11 luglio 2022, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in occasione della rassegna musicale Milano Summer Festival. Il cantautore, in queste settimane, è impegnato con le date del suo tour estivo e ha anticipato che, al termine di queste date, inizierà a lavorare al prossimo disco (al quale seguiranno, altri live show). A seguire, tutte le informazioni sulla data di Caparezza all’Ippodromo Snai San Siro, Milano, lunedì 11 luglio 2022.

Caparezza, Milano, Ippodromo, 11 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il posto unico a 35 euro. Clicca qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

Caparezza, Milano, Ippodromo, 11 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di Caparezza previsto per lunedì 11 luglio 2022, in partenza alle 21.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Eterno paradosso

Ippodromo Snai San Siro, Milano, Come arrivare

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.