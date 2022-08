Caparezza conclude l’Exuvia Tour questa sera, 13 agosto 2022, a Majano (UD) con il concerto in partenza alle 21.30. Si tratta di un’ottima occasione, per i fan, di ascoltare dal vivo i più grandi successi del cantautore e gli ultimi brani inclusi nel disco di inediti, Exuvia. Al termine del tour, l’artista inizierà a lavorare al prossimo album e, dopo la pubblicazione, non mancheranno tappe per promuovere il suo lavoro. Lo stesso Caparezza, infatti, ha smentito il rumor uscito qualche settimana fa che indicava l’Exuvia Tour come l’addio alle scene. Il cantautore non ha, infatti, intenzione di smettere di esibirsi dal vivo come temuto. Qui sotto, a seguire, potete leggere le anticipazioni e informazioni sulla data di Caparezza a Majano, in programma sabato 13 agosto 2022, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Caparezza, Majano, 13 agosto 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Caparezza a Majano (Ud) in calendario sabato 13 agosto 2022. I posti unici in piedi costano 40.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Caparezza, Majano, 13 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Caparezza a Majano per l’ultima data del suo Exuvia Tour. I live prendono il nome dall’ultimo disco del cantautore, l’ottavo in studio, e rilasciato a maggio 2021. Oltre all’omonima titletrack, a promuovere il progetto sono stati rilasciati i brani “La scelta”, “El sendero” e Come Pripyat”. Il concerto inizierà alle 21.30 e fa parte della rassegna musicale e culturale del “Festival di Majano”. A seguire l’ordine di esibizione dei pezzi che includono anche grandi hit come “Fuori dal tunnel” e “Vieni a ballare in Puglia”.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel