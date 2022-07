Questa sera, 1 luglio 2022, Caparezza si esibirà per la rassegna musicale “Lucca Summer Festival” con una nuova tappa del suo tour. Ecco, a seguire. tutto quello che c’è da sapere sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni e alle informazioni su come arrivare in Piazza Napoleone.

Caparezza, Lucca Summer Festival, 1 luglio 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Caparezza unicamente come posto unico, al prezzo di 35 euro.

Lucca Summer Festival, 1 luglio 2022, Piazza Napoleone, Come arrivare

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane (clicca qui per tutte le info)

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscitaLucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA VIAREGGIO

Autostrad

Caparezza, Lucca Summer Festival, 1 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto che inizierà, secondo i programmi, alle 21.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel