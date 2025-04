Caos ad Amici, la Celentano fa piangere Francesca: Deborah Lettieri (su tutte le furie) interviene furiosa

Continuano i colpi di scena nel talent Amici, e stavolta le protagoniste sono state Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Quest’ultima è stata la new entry di questa stagione e, puntata dopo puntata, ha fatto sì che tutti conoscessero la sua personalità, non solo il pubblico a casa ma anche gli allievi che hanno approfondito lo studio della danza con lei. Dall’altro lato c’è invece la “temutissima” Celentano, che è una “vecchia gloria” del talent e che è anche diventata un punto di riferimento per i giovani sognatori. A tutti è tra l’altro noto il suo rigore, ma anche una precisione invidiabile e il suo tenere fede ai propri valori artistici e umani. Capita infatti spesso che lei si scontri con i suoi colleghi e con gli allievi, anche se non è mancato nemmeno qualche conflitto con la stessa Maria De Filippi.

Proprio qualche giorno, durante le prove, è infatti successo un altro caos per via del comportamento di Alessandra Celentano che avrebbe fatto piangere Francesca. Ad intervenire subito sarebbe stata proprio la Lettieri, che si è mostrata su tutte le furie nei confronti della collega.

Cosa è successo tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ad Amici

Manca pochissimo alla quarta puntata del serale di Amici, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 12 aprile. La Celentano ha infatti pensato di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà coinvolte Chiara Bacci e Francesca Bosco. Prima di annunciarlo, l’insegnante di danza ha scritto una lettera molto dura che ha destabilizzato la giovane Francesca. “Ti vedo peggiorata su tutti i punti di vista” – ha esordito la Celentano – “Ti manca tutto, ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te. Non ti trovo per nulla obiettiva o oggettiva, perché consideri le situazioni solo per come ti conviene“.

La ballerina ha quindi subito manifestato il suo disappunto, evidenziando che la parole della maestra sarebbero state per lei distruttive e senza motivazione. Ad andare a suo favore è stato in primis TrigNo, mentre gli altri allievi Daniele, Chiara e Alessia hanno provato in tutti di farle capire il punto di vista della docente. Jacopo si è anche lui schierato dalla parte della sua fidanzata.

Come ha reagito Deborah Lettieri alla lettera di Celentano

Nella scuola di Amici è quindi accaduto un vero e proprio caos, soprattutto per via della questione della lettera scritta dall’insegnante Alessandra Celentano. La giovane Francesca si è anche confrontata con la sua coach Deborah Lettieri, che ha letto le parole della collega, e si è subito schierata a favore dell’allieva dicendosi invece infuriata nei confronti dell’insegnante di ballo più temuta della Scuola. “Ma come si permette? Quanta cattiveria c’è in questa lettera?!”, ha esordito lei. A quel punto la Celentano ha chiesto di poter subito parlare con entrambe – Francesca e Deborah Lettieri – in modo da chiarire la sua posizione una volta per tutte.