Cambiare idea è il nuovo singolo di Dente, in uscita, nelle radio, venerdì 10 marzo 2023. Il pezzo anticipa l’uscita del suo prossimo disco disco di inediti, previsto per la primavera. Si tratta del suo ottavo lavoro. Il brano ha quella dolcezza un po’ disillusa e quell’eleganza malinconica che rendono da sempre inconfondibile la poetica di Dente e lo hanno reso uno dei cantautori più significativi della sua generazione, e capace di parlare a tutti. L’ultimo progetto risale al 2020 ed era l’omonimo “Dente”, composto da 11 tracce e caratterizzato da un grande uso della chitarra acustica. Tra i singoli estratti “Anche se non voglio”, “Adieu”, “Cose dell’altro mondo” e “L’ago della bussola”.

A seguire testo, audio e significato della canzone “Cambiare mai”.

Dente, Cambiare idea, Significato canzone

Cambiare idea è una canzone dal respiro orchestrale che nasce cullata da un pianoforte e venata di archi, per poi esplodere in un ritornello che abbraccia le sofferenze di un cuore infranto. Il dolore cede il passo all’accettazione per la fine dell’amore – o meglio l’inizio della fine del mondo – e le cicatrici che inevitabilmente rimarranno. Un brano che guarda negli occhi il passato con maturità e consapevolezza, senza rancori. Accarezza e somatizza il ricordo, proiettandosi verso il futuro. Non c’è rabbia o pentimento per quanto si è vissuto: non importa se dovrò piangere tanto, se sarà tutto un altro mondo e se dovrò cambiare idea.

Cambiare idea è un inno alla capacità di rialzarsi e guardare avanti, di accettare i cambi di rotta e le deviazioni della vita, anche quando fanno male. Amare, soffrire, accudirsi, ricominciare: questa in fondo è l’unica cosa da fare. Questo l’invito e il messaggio del pezzzo.

Il nuovo singolo sarà in radio dal prossimo 10 marzo 2023.

Cambiare idea, Ascolta la canzone

Cambiare idea, Testo canzone

Questa è l’unica cosa da fare

È l’unica cosa che mi rimane

Aspettare qualche mese

Che si sciolga la neve

Eri l’unica e unica rimani

E la mia vita era nelle tue mani.

Il mio cuore era lì

Ad un passo da te

Ma parlo sottovoce

E penso troppo veloce

E peso meno di una piuma

E non importa se dovrò piangere tanto

Se sarà tutto un altro mondo

Se dovrò cambiare idea.

Questa è l’unica cosa da fare

Quando penso che su tutto

Posso ragionare

Non mi devo più ascoltare.

Perché parlo sottovoce

E penso troppo veloce

E peso meno di una piuma

E non importa se dovrò piangere tanto

Se sarà tutto un altro mondo

E se dovrò cambiare idea

No, non importa se dovrò piangere tanto

Sarà l’inizio della fine del mondo

Ma dovrò cambiare idea

Persino su di me.

Persino su di me.

Che parlo sottovoce

E penso troppo veloce

E peso meno di una piuma…

Devo prendermi cura di me.

E non importa se dovrò piangere tanto

Se sarà tutto un altro mondo

E se dovrò cambiare idea.

Persino su di me.

Persino su di te.

Persino su di te.

Persino su di me.