Call Me è un grande successo di Ivana Spagna -ai tempi artisticamente “Spagna“- uscito nel 1987.

Il successo di Call Me

Call me fu un’enorme hit di Spagna che non solo confermò il boom ottenuto dal suo primo singolo -Easy Lady- ma ottenne addirittura un riscontro ben maggiore del precedente pezzo. Arriva al primo posto nella classifica in Europa, ottiene un disco d’argento in Francia, conquista il secondo gradino della classifica inglese. Ai tempi, per motivi personali, la cantante rinunciò alla promozione oltreoceano ma la canzone fu comunque un successo assoluto.

In Italia, dopo aver conquistato la vetta, la hit di Ivana Spagna per ben 13 settimane non scese mai sotto la settima posizione della classifica.

Ivana Spagna, Call Me, Significato canzone

Il pezzo è un richiamo d’amore, un invito affinché l’altra persona la chiami. Lui le accende i sogni, la fantasia, la rende impaziente. Una sua chiamata è quello che le permetterà di prendere il sonno, di essere rassicurata.

Spagna, Call Me, Testo canzone

Hey how long I’ve been waitin’ for a love so tender

Hey hey hey how long can I stay without your touch I wonder

You you you you tell me you can ever know oh loneliness

Hey my love no no don’t leave me on my own please

Call me call me

Baby baby call me now

Call me call me

D-d-do it baby please

Hey I can wait but I beg you babe don’t lose my number

I tell you babe call me now coz I’m losin’ slumber

I’ll u u u use all my fantasy to dream about you

Hey my love I can’t resist here all alone please

Call me call me

Baby baby call me now

Call me call me

D-d-do it baby please

Call me call me

Baby baby call me now

Call me call me

D-d-do it baby please

[Bridge]

Baby call me now I’m all alone

Talk to me darlin’ all night long

Call me call me baby when you want

Uh when you want baby please

Call me call me

Baby baby call me now

Call me call me

D-d-do it baby please

Call me call me

Baby baby call me now

Call me call me

D-d-do it baby please

Ivana Spagna, Call Me, Traduzione canzone

Ehi da quanto tempo aspetto un amore così tenero

Hey hey hey quanto tempo posso stare senza il tuo tocco, mi chiedo

Tu tu tu mi dici che potrai mai conoscere oh solitudine

Ehi amore mio no no non lasciarmi da sola per favore

Chiamami chiamami

Baby baby chiamami ora

Chiamami chiamami

Fallo baby, per favore

Ehi, posso aspettare ma ti prego piccolo non perdere il mio numero

Te lo dico baby chiamami ora perché sto perdendo il sonno

Userò tutta la mia fantasia per sognarti

Ehi amore mio non posso resistere qui tutta solo per favore

Chiamami chiamami

Baby baby chiamami ora

Chiamami chiamami

Fallo baby, per favore

Chiamami chiamami

Baby baby chiamami ora

Chiamami chiamami

Fallo baby, per favore

Baby chiamami ora sono tutto sola

Parlami tesoro tutta la notte

Chiamami chiamami piccolo quando vuoi

Uh quando vuoi baby per favore

Chiamami chiamami

Baby baby chiamami ora

Chiamami chiamami

Fallo baby, per favore

Chiamami chiamami

Baby baby chiamami ora

Chiamami chiamami

Fallo baby, per favore