Concerto di Calcutta a Roma, al Palazzo dello Sport, in calendario stasera, 7 dicembre 2023. Il “Relax tour” è stato già un successo fin dall’annuncio, con una serie di sold out. Ad anticipare i live è stato l’omonimo progetto discografico, anticipato dal singolo “2minuti”, condiviso il 20 ottobre 2023, stessa data di pubblicazione dell’album. Durante i live, Calcutta presenterà i pezzi più recenti senza dimenticare i brani che lo hanno portato ad essere tra i cantautori più interessanti degli ultimi anni nel panorama italiano.

La scaletta di Calcutta in concerto a Roma

Ecco la scaletta del concerto di Calcutta al Palazzo dello Sport a Roma, in programma giovedì 7 dicembre 2023. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani.

Il live inizierà alle 21.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Biglietti per il concerto di Calcutta a Roma

Il concerto di Calcutta al Palazzo dello Sport, giovedì 7 dicembre 2023, è sold out. Non sono disponibili ulteriori biglietti.

Ecco, a seguire, il calendario completo delle prossime date del Relax Tour 2023.

10 dicembre 2023, Bari, Palaflorio;

12 dicembre 2023, Napoli, Palapartenope;

14 dicembre 2023, Padova, Kioene Arena;

16 dicembre 2023, Torino, Pala Alpitour;

18 dicembre 2023, Milano, Mediolanum Forum;

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.