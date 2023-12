Questa sera Calcutta sarà in concerto al Kioene Arena di Padova, con una nuova tappa del Relax Tour. Il cantante ha condiviso il nuovo disco il 20 ottobre scorso, anticipato dal singolo “2minuti”, uscito nella stessa data dell’album. Nel corso degli ultimi tre anni, tra il 2020 e il 2023, ha solo collaborato con altri colleghi: in Blue Jeans con Franco126 e Laurea ad honorem con Marracash, diventando autore di pezzi con Emma Marrone in Fortuna, con Elisa nell’album Ritorno al futuro/Back to the Future e con Ernia in Io non ho paura.

11 le tracce inediti presenti nel nuovo disco del cantante che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti.

La scaletta di Calcutta a Padova al Kioene Arena

Ecco la scaletta del concerto di Calcutta al Kioene Arena di Padova, in programma giovedì 14 dicembre 2023. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani.

Il live inizierà alle 21.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Biglietti per Calcutta a Padova al Kioene Arena

Il concerto di Calcutta al Kioene Arena di Padova in calendario giovedì 14 dicembre 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare al Kioene Arena di Padova

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le informazioni su come arrivare alla Kioene Arena di Padova.

In aereo

L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia, dal quale si può raggiungere il PalaFabris in circa 40 minuti.

In treno

Stazione di Padova (fermata unica), autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In autobus

autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In auto

Il Kioene Arena è vicina al Casello di Padova Est (1 km) e al sistema di tangenziali di Padova. Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO” , dopo circa 500 m. prendere l’uscita 18. Alla rotonda proseguire e tornare verso l’autostrada. Tenersi sulla sinistra e seguire le indicazioni per Palasport San Lazzaro.