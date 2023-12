La scaletta di Calcutta in concerto al Teatro Palapartenope di Napoli, martedì 12 dicembre 2023: orario, biglietti e tutte le info

Stasera, 12 dicembre 2023, Calcutta si esibirà in concerto al Teatro Palapartenope di Napoli con una nuova data del suo Relax tour. Il nuovo disco del cantautore, appunto ‘Relax’, è uscito il 20 ottobre 2023 e anticipato dal singolo “2minuti”. Numerosi brani presenti nell’album sono entrati nella top ten dei brani più ascoltati e venduti in Italia, a sottolineare il successo immediato del progetto. “Relax”, inoltre, ha fatto il suo esordio in vetta alla chart. E’ uscito a distanza di cinque anni dal precedente lavoro, Evergreen, uscito nel maggio 2018, anticipato dai singoli Orgasmo, Pesto e Paracetamolo. Anche quell’album debuttò al primo posto della classifica Fimi.

La scaletta di Calcutta in concerto a Napoli

A seguire la scaletta del concerto di Calcutta al Palazzo dello Sport a Roma, in programma martedì 12 dicembre 2023. Ecco l’ordine di esecuzione dei brani.

Il live inizierà alle 21.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Biglietti del concerto di Calcutta al Teatro Palapartenope di Napoli

Il concerto di Calcutta a Napoli, in data 12 dicembre 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare al Teatro Palapartenope a Napoli

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope per il concerto di Calcutta.

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).