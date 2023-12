Calcutta in concerto al Forum di Assago a Milano lunedì 18 dicembre 2023: la scaletta delle canzoni, orario e informazioni

Calcutta sarà in concerto stasera, 18 dicembre 2023, al Mediolanum Forum di Assago, con una nuova data del suo “Relax” tour. Il successo del cantautore parte dal disco “Mainstream” del 2015 con un doppio disco di platino. Al riscontro ottenuto dall’album si aggiungono anche “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming. A fine 2017, Calcutta è tornata si sulle scene con “0rgasmo” una nuova canzone che ha confermato la sua vena creativa raggiungendo il disco di platino. A inizio febbraio 2018 è stata la volta di “Pesto” (doppio platino) che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola “Evergreen” (platino) ed è anticipato dal terzo singolo “Paracetamolo” (doppio platino). Relax è la sua ultima fatica, anticipata dal singolo “2minuti”. Ecco la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sulla data di Calcutta al Forum di Assago a Milano.

La scaletta di Calcutta al Forum di Assago

Ecco la scaletta del concerto di Calcutta al Forum di Assago in programma lunedì 18 dicembre 2023. Il live inizierà alle 21.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Biglietti per il concerto di Calcutta al Forum di Assago

Il concerto di Calcutta al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 18 dicembre 2023.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Se si arriva in treno/metropolitana: Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.