Sta facendo discutere, in queste ore, un lungo post condiviso da Francesco De Leo, via Instagram Stories. Il cantante -ora solista con il disco “Swarovski” e fondatore del gruppo musicale “L’Officina della Camomilla” – ha accusato Calcutta di averlo aggredito al termine di una serata. Ecco cosa ha dichiarato l’artista, via social:

“Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose… Però mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del Mi AMi Festival, sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erma, in arte “Calcutta” che mi ha tirato un pugno facendomi sanguinare il naso. Ci sono diversi testimoni… E’ giusto che voi sappiate quello che è accaduto… E’ una persona violenta… Ha minacciato di picchiare anche una mia amica…”

Parole e accuse molto forti, da parte del cantante Francesco De Leo che ha poi continuato, sempre su Instagram, sottolineando il perché abbia voluto rendere pubblico quanto accaduto:

“La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia… ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad una donna… una mia amica che cercando di farlo rinsavire dal suo raptus. invece che tranquillizzarsi abbia addirittura minacciato di pestarla… non ho parole… spero ci sia una giustizia in questa storia… mi dispiace anche dirlo pubblicamente… ma questi atteggiamenti vanno condannati… fatevi voi un’idea reale su che persona sia veramente questo triste individuo”.

La notizia ha provocato diversi commenti e dure reazioni sui social, di fronte ad una avvenimento inaspettato e una dichiarazione che ha portato Calcutta -l’accusato di questa vicenda- a diventare trend topic su Twitter con commenti sorpresi e attese repliche da parte del diretto interessato.

Ma, fino ad ora, nei profili di Calcutta, non ci sono Stories o dichiarazioni in merito a quanto sarebbe successo. Vi terremo aggiornati.