Calcutta è in concerto al Palaflorio di Bari domenica 10 dicembre 2023 con una nuova data del suo “Relax” tour. Ad anticipa l’omonimo album – uscito il 20 ottobre scorso – è stato il singolo “2minuti”. La sua ultima apparizione discografica risale al 2018, ma in questi cinque anni di silenzio il cantautore di Latina ha comunque lasciato qua e là sue tracce nel mondo della musica italiana con diverse collaborazioni in qualità di autore ed alcune partecipazioni speciali.

A Maggio 2023 ha annunciato il tour nei palazzetti andato sold out in pochissimi giorni. Ecco le prossime tappe in calendario:

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta, biglietti e come arrivare al Palaflorio.

La scaletta di Calcutta in concerto al Palaflorio di Bari

Ecco la scaletta del concerto di Calcutta al Palaflorio di Bari, in programma domenica 10 dicembre 2023.

Il live inizierà alle 21.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Biglietti per il concerto di Calcutta al Palaflorio di Bari

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Calcutta al Palaflorio di Bari. Il live è sold out.

Come arrivare al Palaflorio di Bari

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari per il concerto di Calcutta:

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.