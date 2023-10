Cadillac è una canzone di Boro con il featuring di Artie 5ive. Il pezzo è prodotto da Andy The Hitmaker. Attualmente si trova al secondo posto dei video di maggior tendenza su YouTube.

Nel brano si racconta delle scorribande in gruppo su una Cadillac, ostentando il lusso e la vita frenetica e piena di eccessi (“Siamo lеggende coi bro, siamo Gucci dai piedi alla tеsta”). E, ovviamente, insieme al lusso non mancano le donne (“Sei complicata, mi racconti le bugie e le menzogne Ma come fai? Complicata, questa vita è p*ttana, E Boro versa una tequila sopra una p*ttana”).

Boro feat. Artie 5ive, Cadillac, Testo della canzone

Solo Dio lo sa

Oh, Andry (Brr)

E siamo in quattro su una Cadillac (Gang)

.45 fanno “pam, pam, pam” (Pam, pam, pam, pam)

Rockstar come Johnny Cash (Bang, bang)

Zero chiacchiere, no bla, bla, bla (Iskido)

Visionario, ho troppe visioni, yeah

Vado contro le previsioni, yeah (Iskido)

Ho una chance per farli fuori, yeah

E il malloppo nei miei pantaloni (Iskido)

Yeah, siamo in quattro su una Cadillac

.45 fanno “pam, pam, pam” (Pam, pam)

Rockstar come Johnny Cash (Yeah, yeah)

Zero chiacchiere, no bla, bla, bla (Yeah, yeah)

Visionario, ho troppe visioni, yeah (Uh)

Vado contro le previsioni, yeah (Pah, pah)

Ho una chance per farli fuori, yeah

E il malloppo nei miei pantaloni

La strada lascia cicatrici che rimangono, che poi non si rimarginano, ah

Ricordo che mi hai detto: “Stai tranquilo”

L’hai portata dietro all’angolo e (Iskido) “pam, pam, pam” (Gang, gang)

Hasta la muerte, cabrón, ho una taglia sulla mia cabeza (Gang, gang)

Siamo lеggende coi bro, siamo Gucci dai piedi alla tеsta

E siamo in quattro su una Cadillac (Yeah)

Che facevamo pratica, ma in pratica (Yeah)

In strada, giuro, ho fatto algebra, affrontato ogni tematica

Ora muovo ‘sto dinero mentre lei muove ‘sta natica (Poh, poh)

Yeah, siamo in quattro su una Cadillac

.45 fanno “pam, pam, pam” (Pam, pam)

Rockstar come Johnny Cash (Yeah, yeah)

Zero chiacchiere, no bla, bla, bla (Yeah, yeah)

Visionario, ho troppe visioni, yeah (Uh)

Vado contro le previsioni, yeah (Pah, pah)

Ho una chance per farli fuori, yeah

E il malloppo nei miei pantaloni

Fumo zaza, sono in aria, lei balla

Santa Madonna che lacrima, Lamborghini veloce

Vai a ballare con le amiche, poi mi blocchi le storie

Sei complicata, mi racconti le bugie e le menzogne

Ma come fai? Complicata, questa vita è p*ttana

E Boro versa una tequila sopra una p*ttana

Artie gangster come 2Pac, in quattro su una Cadillac

Sai come finirà: proprio male

Pistole puntate in una banca, denaro frusciante

Mi piace toccare i soldi e spenderli coi miei soci

Questi fanno solo gossip, solamente gossip

Spengo il cellulare perché (Ah-ah)

Yeah, siamo in quattro su una Cadillac

.45 fanno “pam, pam, pam” (Pam, pam)

Rockstar come Johnny Cash (Yeah, yeah)

Zero chiacchiere, no bla, bla, bla (Yeah, yeah)

Visionario, ho troppe visioni, yeah (Uh)

Vado contro le previsioni, yeah (Pah, pah)

Ho una chance per farli fuori, yeah

E il malloppo nei miei pantaloni