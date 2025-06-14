Dopo mesi di attesa e congetture, i BTS tornano a far parlare di sé come gruppo. Il concerto conclusivo del tour Hope on the Street di J-Hope, andato in scena a Goyang proprio stanotte, ha segnato un momento altamente simbolico.Sul palco, al fianco del rapper, sono saliti anche Jin e Jungkook, in quella che molti

BTS, reunion vicina: J-Hope chiude il tour con Jin e Jungkook sul palco | Le immagini e il ritorno dopo il militare

Dopo mesi di attesa e congetture, i BTS tornano a far parlare di sé come gruppo. Il concerto conclusivo del tour Hope on the Street di J-Hope, andato in scena a Goyang proprio stanotte, ha segnato un momento altamente simbolico.

Sul palco, al fianco del rapper, sono saliti anche Jin e Jungkook, in quella che molti hanno già definito una reunion a sorpresa. Un’apparizione che ha infiammato l’arena e scatenato il delirio online, dove l’hashtag #OT7 è tornato a dominare le tendenze globali. E proprio mentre la festa prendeva forma, è arrivata anche un’altra notizia importante: Jimin e Jungkook sono ufficialmente congedati dal servizio militare.

BTS, voci di reunion

Una coincidenza? Forse no. Con sei membri ormai liberi dagli obblighi militari e solo Suga ancora sotto leva per pochi giorni, l’ipotesi di un ritorno completo dei BTS fin dai prossimi mesi prende sempre più corpo. È bastato questo per riportare in auge HYBE, il colosso sudcoreano che gestisce il gruppo e ogni suo componente, che ha registrato una sensibile impennata in Borsa.

I BTS ritornano, fan in delirio

Scene di delirio collettivo durante il concerto finale del tour solista di J-Hope, quando sul palco del Kintex di Goyang, nella parte conclusiva dello show, sono apparsi prima Jin e poi Jungkook, generando boati e lacrime tra il pubblico.

“Vederli insieme di nuovo è stato come tornare a casa”, ha scritto un utente su Weverse, uno dei social più diffusi in Corea del Sud.

Le immagini, diventate subito virali, mostrano i tre artisti abbracciarsi, cantare e ridere sul palco come se il tempo non fosse mai passato. Jungkook ha accompagnato J-Hope in una versione live di Seven, mentre Jin ha cantato Spring Day in un clima di grande commozione generale.

J-Hope ha ringraziato più volte il pubblico per averlo sostenuto “in uno dei momenti più difficili e significativi della mia vita”, mentre Jin, congedato dal militare a dicembre, ha detto: “È bello essere tornati dove tutto è cominciato”.

Jimin e Jungkook, congedo militare e messaggi ai fan

Solo tre giorni prima, Jimin e Jungkook erano stati ufficialmente congedati dal servizio militare. L’11 giugno i due artisti hanno lasciato la base di Yeoncheon, dove hanno servito per 18 mesi, salutati da colleghi, militari e una folla di fan in festa.

Jungkook ha scritto su Weverse: “Grazie per averci aspettato. Ho imparato tanto e sono pronto per iniziare un nuovo capitolo con tutti voi”. Anche Jimin ha condiviso il suo pensiero: “È stato un periodo intenso, ma mi ha insegnato cosa conta davvero”.

Con i congedi di Jin, J-Hope, RM, V, Jimin e Jungkook, solo Suga resta ancora in servizio, con fine previsto entro la prossima settimana.

Il ritorno dei BTS: conto alla rovescia per l’OT7

Il concerto di Goyang non è stato solo una celebrazione del tour di J-Hope, ma un messaggio chiaro per i fan: i BTS sono pronti a tornare. Le voci su una possibile reunion nel 2026 si fanno sempre più insistenti e HYBE, pur non confermando, lascia intendere che il gruppo sta già lavorando a nuovi progetti.

Secondo Billboard, il team creativo sarebbe già al lavoro su brani inediti e concept grafici. Un insider anonimo ha dichiarato: “Tutti i membri stanno pensando a come tornare insieme, e stanno valutando la possibilità di un tour globale”. Le azioni di HYBE, nel frattempo, hanno registrato un +11% in due giorni.

Jungkook nella bufera per un cappello “politico”

Durante le celebrazioni post-concerto, Jungkook è finito brevemente al centro di una polemica. In una foto, il cantante appare con un cappellino con la scritta Make Tokyo Great Again, considerata da alcuni un riferimento al controverso slogan trumpiano.

La reazione è stata immediata. Jungkook ha rimosso il post e scritto su Weverse: “Non ero consapevole del significato. Mi scuso con chi si è sentito offeso, ho eliminato il cappello e non lo userò più”. Un gesto rapido che ha evitato un’escalation di carattere politico, anche se non sono mancati commenti piuttosto accesi sui social.

Episodio inquietante: fan cerca di introdursi in casa di Jungkook

Nel giorno del congedo militare di Jungkook, le autorità coreane hanno dovuto intervenire per fermare una fan cinese ossessiva che avrebbe tentato di introdursi nella sua abitazione a Seul. Secondo quanto riportato da media locali, la donna avrebbe cercato di superare la sorveglianza fingendosi un’amica dell’artista.

L’episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle celebrità e sul comportamento di alcune fan troppo invadenti. L’etichetta di Jungkook ha dichiarato: “Stiamo collaborando con la polizia per garantire protezione. Qualsiasi intrusione sarà perseguita legalmente”.

BTS, tra attesa e futuro: cosa accadrà dopo il ritorno di Suga?

Con sei membri già rientrati e Suga atteso entro fine giugno, il 2025 si candida a diventare l’anno della grande ripartenza per i BTS. I fan hanno già lanciato il trend #OT7Summer.

Non ci sono ancora date ufficiali, ma alcune agenzie coreane parlano di un comeback musicale nel primo trimestre 2026. “Sarà qualcosa di mai visto prima”, assicura una fonte vicina a BigHit. Nel frattempo, l’attività sui social si intensifica, così come i teaser condivisi dai singoli membri.