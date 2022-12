Bryan Adams si esibirà questa sera, 6 dicembre 2022, in concerto, al Palazzo dello Sport, a Roma, con una nuova data italiana del suo tour. Sarà l’occasione ideale per ascoltare e assistere, dal vivo, ai più grandi successi della sua carriera e ai pezzi più recenti presenti nel suo ultimo disco di inedito, “So happy it hurts”. Conosciuto in tutto il mondo per i suoi brani di successo, il suo brano “(Everything I Do) I Do It For You” è uno dei singoli più venduti al mondo ed è rimasto in testa alla classifica dei singoli in Gran Bretagna per 16 settimane di seguito. Grazie agli album “Cuts Like a Knife” e “Reckless” degli anni ‘80 Adams divenne un punto di riferimento della musica pop in Canada e negli Stati Uniti, ma sono stati gli anni ‘90 a consacrarlo definitivamente al successo internazionale: l’album “Waking Up the Neighbours” infatti ebbe risonanza mondiale e nel 1993, con la sua prima raccolta “So Far So Good”, nella quale presentò in anteprima il suo nuovo singolo “Please Forgive Me”, riuscì a conquistare le prime posizioni nelle classifiche di mezzo mondo. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

Bryan Adams, Roma, Palazzo dello Sport, 6 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Bryan Adams a Roma. Il prezzo parte da 46 euro per il terzo anello numerato fino ai 69 euro del primo anello numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Bryan Adams, Roma, Palazzo dello Sport, 6 dicembre 2022, scaletta concerto

Kick Ass

Can’t Stop This Thing We Started

Somebody

One Night Love Affair

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

You Belong to Me

I’ve Been Looking for You / Blue Suede Shoes

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Here I Am

When You’re Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

18 Til I die

Summer of ’69

Always Have, Always Will

Kids Wanna Rock

Heat of the Night

Please Forgive Me

Cuts Like a Knife

So Happy It Hurts

Run to You

Can’t Take My Eyes Off You (Frankie Valli cover)

Straight From the Heart

All for Love

Christmas Time