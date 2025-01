La scaletta e l’ordine delle canzoni di Bryan Adams in concerto a Roma con una data del tour The Bare Bones Live: orario e biglietti

Kick Ass

Can’t Stop This Thing We Started

Somebody

18 til I Die

Please Forgive Me

Come Together (The Beatles cover)

Shine a Light

Take Me Back

Heaven

Go Down Rockin’

You Belong to Me

Rock and Roll Hell (KISS cover)

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Here I Am

When You’re Gone

Have You Ever Really Loved a Woman?

Always Have, Always Will

The Best of Me

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

So Happy It Hurts

Run to You

Summer of ’69

Cuts Like a Knife

Straight From the Heart

All for Love

Can’t Take My Eyes Off You (Frankie Valli cover)

Ecco la scaletta di Bryan Adams in concerto all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia a Roma. Il cantautore torna in Italia con il The Bare Bones Live. Per i fans italiani sarà l’occasione di vedere Bryan Adams eseguire tutti i suoi successi dal vivo in un’intima performance unplugged nella meravigliosa cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il The Bare Bone Live offre così una rara opportunità ai fan di vedere Bryan Adams come non l’hanno mai visto prima. Questo nuovo approccio ai suoi successi classici, nell’ambito del suo tour unplugged, ha ricevuto recensioni molto positive da parte di critici e fan.

Il concerto di Bryan Adams a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 22 gennaio 2025. Il live inizierà alle 21.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia a Roma, hai diverse opzioni sia con i mezzi pubblici che in auto.

Mezzi Pubblici:

Autobus:

Linea 910: collega la Stazione Termini a Piazza Mancini, con fermata a “De Coubertin/Auditorium”.

Linea 53: collega Piazza Mancini a Largo Chigi, con fermata a “De Coubertin/Auditorium”.

Linea 982: collega Viale XVII Olimpiade alla Stazione Quattro Venti, con fermata a “De Coubertin/Auditorium”.

Linea 168: collega Largo Maresciallo Diaz alla Stazione Tiburtina, con fermata a “De Coubertin/Auditorium”.

Tram:

Linea 2: dal capolinea di Piazzale Flaminio a Piazza Mancini, scendi alla fermata “Apollodoro” e prosegui a piedi per circa 10 minuti fino all’Auditorium.

Metropolitana:

Linea A (Rossa): scendi alla fermata “Flaminio”, poi prendi il tram 2 o la Ferrovia Roma-Nord fino a Piazza Euclide. Da lì, l’Auditorium è raggiungibile a piedi.

In Auto:

L’Auditorium dispone di due parcheggi a pagamento:

Parcheggio a raso: situato nell’area antistante il Parco della Musica, con accesso da Viale Pietro de Coubertin.

Parcheggio coperto multipiano: con accesso da Viale Pietro de Coubertin e/o Viale Maresciallo Pilsudski.