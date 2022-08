Brunori SAS si esibirà questa sera, 4 agosto 2022, in concerto al Teatro Antico di Taormina, con una nuova tappa del suo tour estivo. L’artista ha pubblicato l’ultimo album, Cip!, il 10 gennaio 2020, poche settimane prima dell’inizio dell’ondata legata al Covid-19. Il disco ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi ed è risultato il 26esimo progetto discografico di maggior successo del 2020. Ne sono seguiti due EP speciali, Baby Cip!, dedicato a sua figlia Fiammetta, con i pezzi risuonati in acustico e strumenti a fiato. Poi, a gennaio 2022, ecco il rilascio di Cheap!, con 5 brani inediti registrati in maniera “casalinga” con la filosofia del ‘buona la prima’. A seguire, invece, potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sulla data di Brunori SAS al Teatro Antico a Taormina, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta del concerto.

Brunori SAS, Taormina, 4 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di Brunori Sas al Teatro Antico di Taormina. Si parte dai 34.50 della Cavea Non Numerata fino ai 69 euro della Platea numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Brunori SAS, Taormina, 4 agosto 2022, Scaletta concerti

Ecco la scaletta del concerto di Brunori SAS, al via alle 21 al Teatro Antico a Taormina:

Al di là dell’amore

Benedetto sei tu

Lamezia Milano

La canzone che hai scritto tu

Il mondo si divide

Mio fratello Alessandro

Capita così

L’uomo nero

Sabato bestiale

Bello appare il mondo

Il costume da torero

Come stai

Fuori dal mondo

Colpo di pistola

Kurt Cobain

Per due che come noi

Guardia ’82

Lei, lui, Firenze

Anche senza di noi

Canzone contro la paura

Quelli che arriveranno

La verità

Arrivederci tristezza

Taormina, Teatro Antico, ecco come arrivare.

Qui sotto tutte le informazioni sul concerto a Taormina (Messina). Ecco come arrivare con i mezzi pubblici.

Il teatro Antico si trova a pochi passi dal Corso Umberto e dal centro storico della città ed è semplice da raggiungere a piedi.

In autobus:

Taormina ha il suo moderno bus terminal proprio al centro della città. Frequenti autobus (compagnia “Interbus”) partono da Palermo, Catania (aeroporto incluso) e Messina.

In funivia:

La funivia consente in modo facile e comodo di raggiungere in pochi minuti la zona a mare di Taormina con il centro. La stazione di partenza è ubicata in via Pirandello a pochi metri da “Porta Messina”.