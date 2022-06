Brunori Sas si esibirà questa sera, 24 giugno 2022, all’Ippodromo Snai San Siro, a Milano. per la rassegna Milano Summer Festival. Ecco, a seguire, tutte le informazioni su biglietti, anticipazioni scaletta e come arrivare.

Brunori Sas, Milano, 24 giugno 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto, al prezzo di 28,75 euro, posto unico.

Brunori Sas, Milano, 24 giugno 2022, Ippodromo Snai San Siro, Come arrivare

Ecco le indicazioni su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro, venerdì 24 giugno 2022. Il concerto di Brunoris Sas si terrà in via Diomede 1.

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport.

Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro.

Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.

Brunori Sas, Milano, 24 giugno 2022, Scaletta e orario

Non è stata ufficializzata una scaletta ma ecco i brani (in ordine di esecuzione) durante l’ultimo concerto di Brunori Sas. Il concerto inizierà alle 21.30 secondo le indicazioni date.

Al di là dell’amore

Benedetto sei tu

Lamezia Milano

La canzone che hai scritto tu

Il mondo si divide

Mio fratello Alessandro

Capita così

L’uomo nero

Sabato bestiale

Bello appare il mondo

Il costume da torero

Come stai

Fuori dal mondo

Colpo di pistola

Kurt Cobain

Per due che come noi

Guardia ’82

Lei, lui, Firenze

Anche senza di noi

Canzone contro la paura

Quelli che arriveranno

La verità

Arrivederci tristezza