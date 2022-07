Brunori SAS si esibirà in concerto domenica 24 luglio 2022 a Lucca, durante la rassegna del “Lucca Summer Festival“, in Piazza Napoleone. Il cantautore continua il suo tour estivo con i più noti successi della sua carriera e i pezzi più recenti.

L’ultimo disco solista di Brunori SAS risale al 2020, Cip!, e ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti. Nella chart di fine 2020, il suo progetto è risultato essere il 26esimo più venduto dell’anno.

Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto, incluso come arrivare in Piazza Napoleone a Lucca.

Brunori SAS, Lucca Summer Festival, 24 luglio 2022, Biglietti

Sono esauriti tutti i biglietti per assistere al concerto di Brunori SAS previsto a Lucca domenica 24 luglio 2022. Anche la VIP LSF Experience Package di 250 euro non è più disponibile. Clicca qui per tutte le informazioni.

Brunori SAS, Lucca Summer Festival, 24 luglio 2022, Scaletta concerto

Al di là dell’amore

Benedetto sei tu

Lamezia Milano

La canzone che hai scritto tu

Il mondo si divide

Mio fratello Alessandro

Capita così

L’uomo nero

Sabato bestiale

Bello appare il mondo

Il costume da torero

Come stai

Fuori dal mondo

Colpo di pistola

Kurt Cobain

Per due che come noi

Guardia ’82

Lei, lui, Firenze

Anche senza di noi

Canzone contro la paura

Quelli che arriveranno

La verità

Arrivederci tristezza

Brunori SAS, Lucca Summer Festival, 24 luglio 2022, Come arrivare

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).