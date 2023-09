Bruci la città è un brano di Irene Grandi uscito nel 2007, singolo scelto per lanciare IreneGrandi.Hits. Scritto insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle, fu scartato da Sanremo di quell’anno. Ma la commissione poi disse di non aver mai ricevuto il nastro della canzone. Il pezzo fu un grande successo, con numerosi passaggi radiofonici e il terzo posto nella classifica Fimi. Al termine del 2007 fu il 20esimo brano più venduto dell’anno. A seguire testo, significato e video della canzone.

Irene Grandi, Bruci la città, Significato, video, ascolta la canzone

Nel brano si parla di questo amore assoluto che lega i due protagonisti del racconto. Sono al centro del mondo, di tutto, e nulla ha più importanza. La città può bruciare, i grattacieli possono crollare insieme a tutto il resto del mondo. Perché quello che conta è solamente lui.

Irene Grandi, Bruci la città, Testo della canzone

Bruci la città

E crolli il grattacielo

Rimani tu da solo

Nudo sul mio letto

Bruci la città

O viva nel terrore

Nel giro di due ore

Svanisca tutto quanto

Svanisca tutto il resto

E tutti quei ragazzi come te

Non hanno niente come te

Io non posso che ammirare

Non posso non gridare

Che ti stringo sul mio cuore

Per proteggerti dal male

Che vorrei poter cullare

Il tuo dolore, il tuo dolore

Muoia sotto a un tram

Più o meno tutto il mondo

Esplodano le stelle

Esploda tutto questo

Muoia quello che è altro da noi due

Almeno per un poco

Almeno per errore

E tutti quei ragazzi come te

Non hanno niente come te

Io vorrei darmi da fare

Forse essere migliore

E farti scudo con il mio cuore

Da catastrofi e paure

Io non ho niente da fare

Questo è quello che so fare

Io non posso che adorare

Non posso che leccare

Questo tuo profondo amore

Questo tuo profondo

Ah ah, non posso che adorare

Questo tuo profondo