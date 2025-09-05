Bruce Springsteen annuncia “Nebraska ’82: Expanded Edition”: la novità “Electric Nebraska”, un live filmato

Esce il 17 esce il cofanetto che approfondisce come mai prima d’ora “Nebraska”: saranno pubblicate alcune versioni elettriche con la E Street Band, diverse rarità soliste di Bruce Springsteen, una rimasterizzazioni una performance completa registrata (e filmata) al Count Basie Theatre.

Bruce Springsteen riapre gli immensi archivi del suo repertorio e consegna ai fan la mappa completa di uno dei capitoli più enigmatici ma anche più affascinanti della sua carriera.

Nebraska, 43 anni dopo

Nebraska ’82: Expanded Edition” (in uscita il 17 ottobre per Sony Music) è un box set che mette a fuoco l’album acustico del 1982 con uno sguardo del tutto nuovo. Accanto al disco originale rimasterizzato, arrivano sessioni elettriche con la E Street Band, alcune regisrazioni analogiche casalinghe e da studio, più una performance live suonata in sequenza e filmata da Thom Zimny al Count Basie Theatre di Red Bank, NJ.

La nuova versione di Nebraska

Il cuore del progetto si divide in più capitoli. “Nebraska Outtakes” recupera brani delle celebri cassette domestiche e una rara sessione solitaria del 1982 che contiene alcune gemme straordinarie del repertorio di Springsteen. “Losin’ Kind”, “Child Bride”, “Downbound Train”, “Gun in Every Home”, “On the Prowl”, solo per citarne alcune.

“Electric Nebraska” porta invece in studio la E Street Band – all’epoca con Garry Tallent, Max Weinberg, Danny Federici, Roy Bittan e Stevie Van Zandt, ma senza Nils Lofrgren, che sarebbe arrivato poco dopo – in otto tracce: sei erano finite sull’album e due destinate a “Born in the U.S.A.”. A completare il quadro una rimasterizzazione di Nebraska e l’esecuzione integrale dal vivo del vecchio album al Count Basie, disponibile anche su Blu‑ray.

L’anteprima: “Born in the U.S.A.” in versione trio

Ad anticipare il cofanetto è una versione del tutto inedita di Born in the U.S.A. registrata a fine aprile 1982 in assetto da power‑trio con Springsteen, Weinberg e Tallent. Che il Boss ricostruisce così… “Abbiamo voluto alleggerire la struttura artistica del disco eliminando le tastiere e suonando essenzialmente come un trio… era un po’ punk e un po’ rockabilly. Stavamo cercando di portare “Nebraska” nel mondo elettrico e l’esperimento secondo me è stato una delle cose più entusiasmanti che ho fatto in tutto il mio percorso artistico. Senza quel genere di esperimenti non avrei realizzato alcune delle cose che sono nate dopo qualche tempo”.

Il film biopic e la nuova lettura di “Nebraska”

Una settimana dopo l’uscita del box (23 ottobre) debutterà nelle sale italiane “Springsteen: Liberami dal nulla”, film 20th Century Studios diretto da Scott Cooper, con Jeremy Allen White nei panni del Boss e Jeremy Strong in quelli di Jon Landau.

Il cofanetto di fatto dialoga con il biopic: dove il film racconta la genesi emotiva e artistica di “Nebraska”, la “Expanded Edition” ne mostra la materia sonora, inclusa l’esecuzione dal vivo in sequenza filmata da Zimny. “Suonando di nuovo queste canzoni, la loro importanza mi ha colpito… in quel gruppo c’è una sorta di magia”, dice Springsteen nelle note di copertina.

Formati, data d’uscita e tracklist essenziale

Il box arriva in due configurazioni fisiche: 4 LP + Blu‑ray e 4 CD + Blu‑ray. Il Blu‑ray include il concerto filmato al Count Basie.

Questa la tracklist completa di tutto il progetto

Disco 1 – Nebraska Outtakes: “Born in the U.S.A.”, “Losin’ Kind”, “Downbound Train”, “Child Bride”, “Pink Cadillac”, “The Big Payback”, “Working on the Highway”, “On the Prowl”, “Gun in Every Home”.

Disco 2 – Electric Nebraska: “Nebraska”, “Atlantic City”, “Mansion on the Hill”, “Johnny 99”, “Downbound Train”, “Open All Night”, “Born in the U.S.A.”, “Reason to Believe”.

Disco 3 – Nebraska (Count Basie Theatre): esecuzione completa dell’album (“Nebraska” → “Reason to Believe”).

Disco 4 – 2025 Remaster: “Nebraska” rimasterizzato.

Disco 5 (Blu‑ray): il concerto filmato al Count Basie Theatre.